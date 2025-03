La Rai ‘blinda’ La volta buona e BellaMa’ (ma Diaco sarà premiato): cosa succede Confermati anche per la prossima stagione televisiva due programmi di punta della rete ammiraglia: scopriamo di più tra proposte e possibili novità.

Grandi riconferme per il palinsesto televisivo pomeridiano di Casa Rai: i buoni risultati e l’affetto dimostrato dal pubblico nei confronti di Caterina Balivo e Pierluigi Diaco, hanno portato i programmi La volta buona e BellaMa’ ad essere riconfermati anche per la stagione 2025-2026, proprio come rivelato da TvBlog. Rispettivamente su Rai 1 e su Rai 2, i due talk pomeridiani puntano in maniera diversa alla fidelizzazione del pubblico in una fascia oraria non particolarmente facile e da sempre molto affollata. E per la prossima stagione potrebbero addirittura essere previste promozioni e novità: scopriamo di più.

La volta buona, Caterina Balivo confermata nel pomeriggio di Rai1

Dopo una partenza in sordina, il programma La volta buona è cresciuto in maniera netta, arrivando a superare anche il 20% di share, con una media totale da inizio stagione del 15%. Uno show che si rivela dunque di ottima compagnia per il pubblico italiano e che, come tale, spera di continuare a fidelizzare sempre di più i propri spettatori, in una fascia oraria che certamente vede competitor molto forti e di successo.

Da Uomini e Donne e le soap su canale 5, fino a Ore 14 e BellaMa’ su Rai2, Caterina Balivo non ha certo un compito semplice da affrontare, ma fino ad ora ha dimostrato di riuscire a portarlo avanti con buoni risultati, e per creare sempre di più un’abitudine nel pubblico è essenziale che il programma continui ancora per diverso tempo. Su questi presupposti, La volta buona sarà quindi riconfermata anche per la stagione televisiva 2025-2026, proseguendo, come sottolineato anche da TvBlog, la sua "opera di convincimento" verso il pubblico.

Rai riconferma BellaMa’: Pierluigi Diaco verso la promozione

Ottime notizie anche per Pierluigi Diaco, riconfermato con BellaMa’ nel daytime di Rai2 anche per la stagione televisiva 2025-2026. Tra confronti generazionali, momenti di leggerezza e riflessioni, il talk è tra i più apprezzati con una media stagionale di 604.000 telespettatori e uno share pari al 6.8%. L’attuale edizione terminerà all’inizio del mese di maggio, ma solo per tornare poi nella prossima stagione televisiva, con tanto di casting che verranno aperti all’inizio di marzo.

E ancora non è tutto, perché per il buon Pierluigi Diaco potrebbe addirittura arrivare una grande promozione. Secondo le indiscrezioni fornite da TvBlog, la Rai starebbe valutando la possibilità di far approdare BellaMa’ anche in prima serata, sempre su Rai2. Una produzione che potrebbe appunto intitolarsi BellaMa’ di sera. Ovviamente tutto è ancora da confermare ma, almeno per il momento, sembrerebbero esserci tutte le intenzioni.

