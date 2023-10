Belen festeggia il nuovo compagno Elio: "Auguri a te che sei l'immenso per me" Tempo di condividere il loro amore per Elio e Belen. Tra baci candeline da spegnere sulla torta e dediche super romantiche, ecco cosa è successo al compleanno di Lorenzoni

Per Belen sembra che le cose stiano procedendo davvero nel migliore dei modi. Lei sta riuscendo a superare la sofferta rottura con il suo ex, e il merito potrebbe essere anche del nuovo fidanzato Elio. Ogni settimana apprendiamo di nuovi dettagli. Pochi giorni fa la conduttrice aveva pubblicato delle storie Instagram in cui aveva deciso di farsi vedere a cena fuori con lui e i due figli, Santiago e Luna Marì, mettendo così anche a tacere le voci che avesse iniziato a vedere meno i figli per stare con il nuovo boyfriend.

Il ritorno sui social

Questi scatti arrivano dopo la lunga pausa dai social che ha fatto molto allarmare i fan dell’imprenditrice, e che nonostante alcune speculazioni circa il suo stato di salute, non ha ancora rivelato a cosa fosse dovuta la sua scomparsa. Ma ora Belen sembra più carica che mai, e pronta a ricondividere la sua vita con i propri follower. Vediamo diversi video della piccola Luna Marì, ma anche dediche rivolte al suo fidanzato. Tra cui la più recente che recita: "Ho visto un uomo aspettare una donna fuori da un portone. Lei è scesa. Era bella. Ma non quanto lui mentre la guardava arrivare". L’ultima notizia in ordine cronologico è però relativa ai festeggiamenti del compleanno di Elio, quando Belen ha deciso di fargli una sorpresa e una dedica molto dolce. Per l’occasione la conduttrice ha sfoggiato uno stile molto maschile, pubblicando una serie di foto con un abito nero con camicia e cravatta, accompagnato dalla didascalia "Boy".

La dedica di Belen

Per quanto riguarda il compleanno, apprendiamo molto dalle stories pubblicate dai partecipanti all’evento. Vediamo tanti sorrisi e risate, poi si nota Belen entrare con una torta di compleanno piena di candeline tra le mani, mentre Elio la riprende divertito mentre è seduto al tavolo. Nella giornata di ieri, il nuovo amore dell’influencer compiva infatti ben 40 anni, una cifra importante, che è stata festeggiata in compagnia di familiari e amici di entrambi. L’imprenditore ha guardato la fidanzata mentre le portava il dolce e, poi, i due si sono scambiati un tenero bacio davanti agli invitati, coperto sapientemente dalla mano di Elio. Belen ha scelto poi di dedicare delle parole estremamente sentito al suo nuovo grande amore: "Auguri a te che sei l’immenso per me", sottolineando nuovamente quanto questa storia sia diventata velocemente importante per l’imprenditrice.

