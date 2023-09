Beautiful e Terra Amara: anticipazioni di domenica 10 settembre Su Canale 5 nuovi imperdibili appuntamenti con le due amatissime soap opera, tra tradimenti, colpi di scena e risvolti inaspettati

Domenica 10 settembre promette di essere una giornata ricca di emozioni per gli appassionati delle serie televisive Beautiful e Terra Amara. Gli episodi in programma per questa data promettono colpi di scena, intrighi e momenti commoventi che terranno incollati i telespettatori allo schermo. Scopriamo insieme cosa ci aspetta in queste due amate serie televisive e prepariamoci a vivere un’intensa giornata di televisione.

Le anticipazioni di Beautiful di domenica 10 settembre

Paris e Carter si avvicinano con gioia al loro giorno speciale, quello in cui giureranno amore eterno. La cerimonia, officiata con grazia da Charlie, si svolge in un’atmosfera magica, proprio lungo la suggestiva cornice di una spiaggia baciata dal sole.

Attorno a loro, una cerchia affettuosa di parenti e amici si è riunita per condividere questo momento unico, testimoniando l’inizio di un nuovo capitolo nella vita dei futuri sposi. In questo momento così speciale, Hope si alza per pronunciare un commovente discorso, un tributo all’amore puro e sincero che lega Paris e Carter, una celebrazione del legame indissolubile che stanno per sigillare con il loro impegno reciproco.

Le anticipazioni di Terra Amara

Dopo le scoppiettanti rivelazioni della scorsa puntata, questo nuovo episodio non solo parte con il botto, ma si conclude con un inaspettato epilogo.

Mujgan fa una confessione sconvolgente: ha fingendo di essere incinta per costringere Yilmaz a rimanere con lei, scatenando così la rabbia di entrambi, Yilmaz e Fekeli. In risposta, Yilmaz la porta davanti a Zuleyha nel giardino della villa degli Yaman, costringendola a rivelare la sua menzogna di fronte a tutti. Questo momento svela a Demir che l’amore tra Yilmaz e Zuleyha è ancora saldo. Quando Mujgan torna alla tenuta di Fekeli, si trova ad affrontare l’ostilità anche da parte di sua zia Behice, rendendosi conto che nemmeno Fekeli è disposto a perdonarla questa volta.

Zia e nipote vengono quindi allontanate dalla tenuta e costrette ad andarsene, senza poter portare con sé Kerem Ali, nonostante le suppliche di Mujgan a Yilmaz. Tuttavia, durante il loro trasferimento a Istanbul, l’intervento di Fekeli cambia il destino delle due donne, decidendo di farle rimanere a Cukurova.

Quando e dove vedere gli episodi di oggi di Beautiful e Terra Amara

I nuovi episodi di Beautiful e Terra Amara andranno in onda oggi pomeriggio, domenica 10 settembre 2023, a partire dalle 14 su Canale 5. Le puntate saranno disponibili anche on demand, sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

