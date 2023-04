Buone notizie per Elisabetta Gregoraci: confermato Battiti Live Forte del successo ottenuto lo scorso anno, lo show musicale di Radio Norba torna su Italia 1 anche per l'estate 2023. Ecco tutte le novità in palinsesto.

Fonte: Mediaset Infinity

L’estate si sta avvicinando, e con lei il ritorno in tv di alcuni programmi molto attesi. Con l’arrivo della bella stagione, Mediaset ha infatti messo a punto i suoi nuovi palinsesti, che comprendono conferme, novità e grandi ritorni. Tra le conferme, c’è anche Battiti Live, lo show musicale di Italia 1 che da ormai diversi anni ci tiene compagnia nelle serate estive con tutti i più grandi nomi della musica italiana.

Mediaset conferma Battiti Live

Mediaset ha infatti deciso, nelle ultime ore, di rilasciare i palinsesti per la stagione estiva, che va dal 28 maggio al 2 settembre 2023. Tra i titoli che saltano all’occhio c’è senza dubbio Battiti Live, uno dei programmi di maggiore successo degli ultimi anni. Al timone, quasi sicuramente, torna Elisabetta Gregoraci al fianco di Alan Palmieri, con la partecipazione di Maria Sole Pollio. Un’ottima notizia per la conduttrice, che vede confermato uno dei titoli di punta dell’estate di Italia 1. La conferma, d’altronde, era prevedibile: lo scorso anno lo show aveva infatti raggiunto il proprio record di ascolti, con una media dell’11,24% di share (più del doppio rispetto alle prime edizioni in onda su Italia 1). Direttamente dalle principali piazze della Puglia, il grande concerto di Battiti Live è organizzato da Radio Norba, e accoglie sul palco decine di artisti della scena musicale italiana, che si esibiscono live con i loro più grandi successi.

L’estate di Italia 1

Così come accadrà per Canale 5, il cui titolo di punta sarà Temptation Island, per i mesi estivi Italia 1 punta tutto su Battiti Live, che però non è l’unica conferma nei palinsesti della rete. Nel corso della settimana ritroveremo anche il classico appuntamento con i cartoni animati del mattino, seguiti dalle amatissime serie quali Chicago P.D. e CSI New York. Nel pomeriggio immancabili poi i nuovi episodi de I Simpson e I Griffin, seguiti da American Dad e l’appuntamento fossi con Sport Mediaset. Per quanto riguarda la prima serata, invece, Italia 1 può contare su Battiti Live, che occuperà il martedì sera, ma anche sulle repliche de Le Iene presentano: Inside o di Italia 1 On Stage. Per il resto della settimana, si punta sulle serie tv come FBI: Most Wanted o Chicago Fire, mentre la domenica è dedicata ai film e alle repliche di Freedom – Oltre il confine.

