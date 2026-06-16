Barbara De Rossi, chi è il marito Simone Fratini. Il lavoro (particolare) e le 'maratone' a letto
Dal lungo fidanzamento prima di convolare a nozze, fino al passato da modello, ecco tutti i segreti di Simone Fratini, marito della celebre conduttrice de Il terzo indizio
Barbara De Rossi, celebre attrice italiana, ha ritrovato la felicità al fianco del suo attuale marito Simone Fratini, un imprenditore toscano. Dopo un passato sentimentale difficile, caratterizzato da relazioni tossiche, l’attrice ha descritto l’incontro con Fratini come una vera e propria rinascita. Il loro matrimonio, celebrato il 10 dicembre 2023 a Montevarchi, in provincia di Arezzo, segna un capitolo fondamentale nella vita di Barbara, che ha definito Fratini "il vero grande amore della sua vita".
L’amore tra Barbara De Rossi e Simone Fratini
L’amore tra Barbara e Simone ha avuto un inizio travolgente. "È nato tutto come una grande passione fisica", ha raccontato Barbara De Rossi, parlando del loro legame durante un’intervista. L’attrice ha rivelato come questa relazione l’abbia sorpresa per la sua intensità: "A 63 anni non avrei mai immaginato di lasciarmi andare così. Sono una donna che fa l’amore solo se è innamorata, e per molto tempo io e Simone abbiamo passato intere giornate chiusi in camera, facendo l’amore giorno e notte". Un’attrazione fisica incontrollabile che, col passare del tempo, è diventata anche un forte legame mentale ed emotivo.
Barbara ha sempre parlato di Simone Fratini come di una figura salvifica, arrivata nella sua vita dopo un periodo molto buio: "Avevo alle spalle una storia tossica", ha confessato l’attrice, "poi è arrivato lui e ha rimesso tutto a posto". Oggi, vivono insieme in Toscana, tra Arezzo e Firenze, godendosi una vita serena e felice.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Chi è Simone Fratini, marito della De Rossi: età e lavoro
Simone Fratini ha 53 anni e non è solo il marito di Barbara De Rossi (che lo scorso 9 agosto ha spento 64 candeline), ma anche un imprenditore di successo. Nato a Firenze, Fratini è un esperto del settore dell’hairstyle e ha ideato un progetto innovativo rivolto alle persone affette da alopecia e calvizie. Ha fondato un’azienda specializzata in parrucche e soluzioni per la perdita dei capelli, che ha conquistato l’attenzione del pubblico, grazie anche alla promozione sui social, supportata dalla stessa Barbara De Rossi. Il profilo Instagram ufficiale del suo lavoro è dedicato a fornire informazioni sui servizi offerti dall’azienda. Simone Fratini si distingue per l’attenzione che riserva ai clienti, presentandosi come un professionista empatico e competente. È interessante notare che in passato Fratini ha anche lavorato come modello, come ha rivelato lui stesso sul suo sito web.
Il matrimonio e la riservatezza
Dopo otto anni di fidanzamento, Barbara De Rossi e Simone Fratini hanno deciso di unirsi in matrimonio con un rito civile. La cerimonia si è tenuta in modo molto riservato, alla presenza di pochi intimi, solo dodici amici e la figlia di Barbara, Martina, che ha fatto da testimone. "È stato un matrimonio molto intimo e speciale", ha dichiarato Barbara De Rossi, spiegando che non avevano nemmeno previsto di scattare foto ufficiali, e che una delle poche immagini della giornata è stata accidentalmente pubblicata dal proprietario del ristorante dove si è tenuto il ricevimento. Il loro amore è visibile anche attraverso i social, dove Barbara spesso pubblica dediche affettuose per Simone. Frasi come "Mio amore" o "Se l’amore ha un volto è il tuo" mostrano quanto sia forte il legame tra di loro.
L’incontro con Simone Fratini ha rappresentato per Barbara De Rossi una vera e propria rinascita. Un amore travolgente, passionale, e allo stesso tempo stabile, che le ha permesso di ritrovare la felicità dopo anni difficili.
Barbara De Rossi, chi sono gli ex mariti
Fratini è il terzo marito di Barbara De Rossi, che nel 1988 – a 28 anni – ha sposato Andrea Busiri Vici, dal quale ha divorziato due anni dopo. Nel 1995 ha detto ‘sì’ al ballerino serbo Branko Tesanovic; quello stesso anno è nata Martina, l’unica figlia dell’attrice. Il secondo matrimonio di Barbara De Rossi è finito nel 2010.
Potrebbe interessarti anche
Elisabetta Gregoraci, chi è il nuovo fidanzato Lodovico Patti: l'imprenditore (giovanissimo) che l’ha conquistata
Nuovo amore per la showgirl calabrese, immortalata dai paparazzi durante un weekend ...
Domenica In e Da Noi A Ruota Libera: dalla Venier una leggenda della nostra musica, Delogu dalla Fialdini
Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 24 maggio, dei talk di Rai 1. Mara Venier a...
Barbara D’Urso: “Sarà autunno meraviglioso”. È in pole per Ballando con le stelle: la reazione di Selvaggia Lucarelli (rimpiazzata)
L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha lasciato intendere di essere pronta a nuovi...
Barbara D’Urso sbarca (finalmente) su Rai 1, è fatta per il nuovo show: la staffetta con Antonella Clerici
Rai 1 prepara la rivoluzione del venerdì sera: Barbara D’Urso pronta al ritorno con ...
Barbara D'Urso non resta con le mani in mano durante la guerra a Mediaset: in arrivo la docuserie sulla sua vita
Si avvicina il ritorno mediatico che può riaccendere uno dei casi televisivi più dis...
La Rai che verrà: Barbara D’Urso sparita, De Martino e Affari Tuoi ‘accorciati’, la rivincita di Milly Carlucci
Il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore ammette che ci sarann...
Domenica In, Mara Venier tra lacrime e (forse) addio: “Ci vediamo a settembre?”, l’appello di Rosanna Fratello e commozione con Venditti
La puntata di Domenica In di domenica 24 maggio 2026 è stata caratterizzata da momen...
Elisabetta Gregoraci, gelosa dell'ex Giulio Fratini? La foto 'al veleno' per Antonella Fiordelisi
Scatto social con frecciatina annessa da parte della showgirl ancora gelosa dell'ex?...