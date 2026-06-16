Barbara De Rossi, chi è il marito Simone Fratini. Il lavoro (particolare) e le 'maratone' a letto Dal lungo fidanzamento prima di convolare a nozze, fino al passato da modello, ecco tutti i segreti di Simone Fratini, marito della celebre conduttrice de Il terzo indizio

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

IPA

CONDIVIDI

Barbara De Rossi, celebre attrice italiana, ha ritrovato la felicità al fianco del suo attuale marito Simone Fratini, un imprenditore toscano. Dopo un passato sentimentale difficile, caratterizzato da relazioni tossiche, l’attrice ha descritto l’incontro con Fratini come una vera e propria rinascita. Il loro matrimonio, celebrato il 10 dicembre 2023 a Montevarchi, in provincia di Arezzo, segna un capitolo fondamentale nella vita di Barbara, che ha definito Fratini "il vero grande amore della sua vita".

L’amore tra Barbara De Rossi e Simone Fratini

L’amore tra Barbara e Simone ha avuto un inizio travolgente. "È nato tutto come una grande passione fisica", ha raccontato Barbara De Rossi, parlando del loro legame durante un’intervista. L’attrice ha rivelato come questa relazione l’abbia sorpresa per la sua intensità: "A 63 anni non avrei mai immaginato di lasciarmi andare così. Sono una donna che fa l’amore solo se è innamorata, e per molto tempo io e Simone abbiamo passato intere giornate chiusi in camera, facendo l’amore giorno e notte". Un’attrazione fisica incontrollabile che, col passare del tempo, è diventata anche un forte legame mentale ed emotivo.

Barbara ha sempre parlato di Simone Fratini come di una figura salvifica, arrivata nella sua vita dopo un periodo molto buio: "Avevo alle spalle una storia tossica", ha confessato l’attrice, "poi è arrivato lui e ha rimesso tutto a posto". Oggi, vivono insieme in Toscana, tra Arezzo e Firenze, godendosi una vita serena e felice.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Simone Fratini, marito della De Rossi: età e lavoro

Simone Fratini ha 53 anni e non è solo il marito di Barbara De Rossi (che lo scorso 9 agosto ha spento 64 candeline), ma anche un imprenditore di successo. Nato a Firenze, Fratini è un esperto del settore dell’hairstyle e ha ideato un progetto innovativo rivolto alle persone affette da alopecia e calvizie. Ha fondato un’azienda specializzata in parrucche e soluzioni per la perdita dei capelli, che ha conquistato l’attenzione del pubblico, grazie anche alla promozione sui social, supportata dalla stessa Barbara De Rossi. Il profilo Instagram ufficiale del suo lavoro è dedicato a fornire informazioni sui servizi offerti dall’azienda. Simone Fratini si distingue per l’attenzione che riserva ai clienti, presentandosi come un professionista empatico e competente. È interessante notare che in passato Fratini ha anche lavorato come modello, come ha rivelato lui stesso sul suo sito web.

Il matrimonio e la riservatezza

Dopo otto anni di fidanzamento, Barbara De Rossi e Simone Fratini hanno deciso di unirsi in matrimonio con un rito civile. La cerimonia si è tenuta in modo molto riservato, alla presenza di pochi intimi, solo dodici amici e la figlia di Barbara, Martina, che ha fatto da testimone. "È stato un matrimonio molto intimo e speciale", ha dichiarato Barbara De Rossi, spiegando che non avevano nemmeno previsto di scattare foto ufficiali, e che una delle poche immagini della giornata è stata accidentalmente pubblicata dal proprietario del ristorante dove si è tenuto il ricevimento. Il loro amore è visibile anche attraverso i social, dove Barbara spesso pubblica dediche affettuose per Simone. Frasi come "Mio amore" o "Se l’amore ha un volto è il tuo" mostrano quanto sia forte il legame tra di loro.

L’incontro con Simone Fratini ha rappresentato per Barbara De Rossi una vera e propria rinascita. Un amore travolgente, passionale, e allo stesso tempo stabile, che le ha permesso di ritrovare la felicità dopo anni difficili.

Barbara De Rossi, chi sono gli ex mariti

Fratini è il terzo marito di Barbara De Rossi, che nel 1988 – a 28 anni – ha sposato Andrea Busiri Vici, dal quale ha divorziato due anni dopo. Nel 1995 ha detto ‘sì’ al ballerino serbo Branko Tesanovic; quello stesso anno è nata Martina, l’unica figlia dell’attrice. Il secondo matrimonio di Barbara De Rossi è finito nel 2010.

Potrebbe interessarti anche