Barbara D’Urso, addio a Londra: ora è pronta a tornare (da protagonista) in Italia Chiusa l'esperienza di studio all'estero, è tempo di tornare in patria per la conduttrice, che ci fa già sapere i suoi primi progetti lavorativi post Mediaset

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Nelle scorse settimane Barbara d’Urso ci aveva reso partecipi delle sue avventure, comunicandoci che si era addirittura trasferita in Inghilterra, nella grigia e affascinante Londra, per seguire dei corsi di lingua inglese in loco. Abbiamo però appena scoperto, grazie ai suoi frequenti aggiornamenti di viaggio, che la conduttrice ha quasi terminato la sua tutto sommato breve esperienza all’estero. Attraverso le sue Instagram Stories infatti, la donna ha specificato che tutto sembra essere pronto per il suo ritorno in Italia. Prossima all’inizio della nuova stagione di Pomeriggio 5, la prima senza di lei, Barbara aveva fatto sapere che si sarebbe allontanata dall’Italia per un periodo indefinito. Non sappiamo se questo fosse correlato alla difficile idea di vedere il programma diretto per una vita nelle mani di qualcun altro, o se come immaginiamo semplicemente la D’Urso stia cercando di godersi questi mesi di totale libertà dopo tanto trambusto negli ultimi anni.

Gli impegni lavorativi di Barbara D’Urso

La conduttrice tanto amata dal pubblico del quinto canale e non solo, ha però sorpreso tutti con un aggiornamento: dal 3 novembre riprenderà ufficialmente il suo impegno di attrice. Dovrebbe infatti in quella data ripartire il suo tour teatrale di: "Taxi a 2 piazze", di cui lei stessa è protagonista. La prima tappa di questo nuovo viaggio è prevista a Torino. In realtà il progetto non comincia adesso, la commedia degli equivoci di Ray Cooney, è stata già portata in diversi teatri nei mesi scorsi, ottenendo un alto livello di gradimento da parte del pubblico, facendo così nascere l’idea di aggiungere ulteriori date al progetto. Ma le novità non finiscono qui… Più o meno. Barbara, comunicando il ritorno dello sceneggiato aggiunge: "Ed a proposito. Quando tornerò in Italia… Cominciamo così! E non solo". Un messaggio criptico, che lascia indubbiamente pensare che qualcosa di molto grosso bolla attualmente in pentola, riferendosi chiaramente ai nuovi impegni professionali che riguarderanno il suo futuro ritorno in TV. C’è ora tanto interesse dietro il suo atteso rientro nei palinsesti televisivi. Ma per avere maggiori informazioni in tal senso, almeno dalla diretta interessata, bisognerà attendere ancora un po’.

Lo stallo con Mediaset e le possibilità futuro

Sull’argomento "Ritorno della D’Urso", e sui suoi problemi con Mediaset erano entrato in campo anche Antonio Ricci, padre di Striscia la notizia, che ha confermato che la conduttrice he bloccato da un contratto di esclusività con Mediaset fino a gennaio, e che lui stesso le ha proposto di andare a condurre il TG satirico, ma la donna ha dovuto declinare per motivi legali. Ma di una cosa lui è più che certo, Barbara farà un ritorno in grande stile, e da gennaio scopriremo sicuramente di più. Quale sarà la sua strada non si sa ancora con certezza, tutte le emittenti vorrebbero conquistare un volto come il suo. Qualcuno ha pensato ad un approdo a La 7, facendo staffetta con Myrta Merlino, altri ad un nuovo show su Discovery, come era stato con altri colleghi conduttori, ma una delle ipotesi più chiacchierate e quella del suo sbarco in Rai. Non ci resterà che attendere.

