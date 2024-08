Ballando con le stelle, cast (quasi) pronto: i vip in pista (e tre colpi in arrivo) Manca poco all'inizio del dancing show di Milly Carlucci, il cast si sta definendo: gli ultimi innesti tra i concorrenti del programma del sabato di Rai 1.

A settembre ripartirà Ballando con le stelle, il dancing show più amato del piccolo schermo condotto da sempre da Milly Carlucci. Via via il cast si sta formando, ieri è stata annunciata Sonia Bruganelli che si va ad aggiungere a tutti gli altri vip già confermati. Mancano soltanto pochi tasselli per completare il puzzle del programma del sabato sera che tanto piace al pubblico televisivo.

Ballando con le stelle cast, i concorrenti ufficiali: chi sono

Finora i concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle sono dieci, andiamoli a scoprire tutti con le ultime sugli altri possibili nomi che andranno a completare il cast. La prima è Federica Nargi, modella e showgirl romana nata nel 1990. Diventa famosa nel 2008 grazie al programma Veline e a Striscia la Notizia. Poi è stata la protagonista di vari show televisivi come Pechino Express, Cuochi e Fiamme Celebrities e Colorado. Inoltre ha preso parte a Tale e Quale Show. Per quanto riguarda la sua sfera privata è fidanzata con l’ex calciatore Alessandro Matri, dal loro amore sono nate Sofia e Beatrice. C’è poi Francesco Paolantoni, comico napoletano con esperienze al cinema, in teatro e in tv come nel cast di Tale e Quale Show e in quello di Stasera tutto è possibile. La cantante Nina Zilli darà sfoggio anche della sua bravura nella danza come anche il conduttore e scrittore Massimiliano Ossini, star di Unomattina e l’ex campionessa del nuoto Federica Pellegrini. Si aggiungono poi il giornalista e scrittore di New York Alan Friedman, il gruppo musicale de I cugini di campagna, la conduttrice e attrice pugliese Bianca Guaccero, l’attore e regista nonché produttore e sceneggiatore Luca Barbareschi e la già citata imprenditrice romana ed ex opinionista del Grande Fratello Sonia Bruganelli.

Ballando con le stelle 2024, le trattative per completare il cast

Tra gli ultimi nomi che potrebbero completare il quadro c’è quello di Barbara D’Urso, la conduttrice ex Mediaset potrebbe così tornare in tv sulla Rai con uno show importante del calibro di Ballando con le stelle in qualità di concorrente. Inoltre si parla anche di Enrica Bonaccorti, che negli ultimi anni si è dedicata alla recitazione e alla scrittura. Sempre parlando di conduttrici potremmo trovare al dancing show di Rai 1 Francesca Fialdini, protagonista della domenica pomeriggio con Da noi… A ruota libera. Infine in barba agli ottant’anni suonati potrebbe scendere in pista anche Marina Morgan, la mitica "signorina buonasera", che ha abbandonato il ruolo di annunciatrice nel 2002 dopo 27 anni.

