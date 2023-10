Avanti Popolo: Nunzia De Girolamo punta al boom con Fabrizio Corona (sulle orme di Giletti) Stasera su Rai 3 l’ex re dei paparazzi avrà nuove rivelazioni sullo scandalo calcioscommesse: devolverà parte del cachet a un’associazione contro la ludopatia

Dopo i tiepidi ascolti dell’esordio di Avanti Popolo questa volta Nunzia De Girolamo e la Rai fanno le cose in grande e puntano al boom. Il nuovo talk show di Rai 3 che ha ereditato lo storico slot che fu di Cartabianca e Bianca Berlinguer è partito in sordina (3,6% di share) settimana scorsa, ma stasera in tv – martedì 17 ottobre 2023 – il secondo appuntamento si preannuncia pirotecnico dai temi fino a, soprattutto, gli ospiti. In studio da Nunzia De Girolamo ci sarà infatti Fabrizio Corona, negli ultimi giorni al centro del nuovo scandalo calcioscommesse che ha investito lo sport italiano, di cui l’ex re dei paparazzi sarebbe a conoscenza dei nomi coinvolti, oltre a essere pronto a fare nuove rivelazioni proprio ad Avanti popolo. Scopriamo tutti i dettagli.

Avanti popolo, le anticipazioni della puntata di oggi: Corona ospite

Nella seconda puntata di Avanti popolo di stasera il tema all’ordine del giorno sarà ovviamente la tragica situazione in Medio Oriente, con la guerra tra Israele e Palestina che continua a insanguinare la striscia di Gaza. Per parlare del conflitto saranno in studio il Ministro della Difesa Guido Corsetto, ma anche il Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, oltre ad alcuni aggiornamenti e testimonianze dirette tramite inviati.

Spazio poi al nuovo caso calcioscommesse: lo scandalo sta tenendo banco da giorni e in studio da Nunzia De Girolamo, ospite di Avanti popolo, ci sarà Fabrizio Corona. L’ex dei paparazzi ha annunciato nuove e attesissime rivelazioni sulla questione e forse nuovi nomi coinvolti. Per Corona si tratta della terza ospitata in poco tempo in Rai (dopo quella da Francesca Fagnani a Belve e da Maria Venier a Domenica In) e il suo cachet che pesa sulle casse della tv pubblica sta facendo discutere. Proprio ieri l’imprenditore è intervenuto a La Zanzara per fare chiarezza ("È giusto che mi paghino per fare informazione, farò un grandissimo risultato di share") promettendo anche: "Parte del cachet lo devolverò a una società che si occupa di ludopatia". Per lui si parla di una cifra intorno ai 34mila euro. Nunzia De Girolamo è già stata accostata al collega Massimo Giletti (pronto a tornare proprio in Rai) visto questo avvicinamento a Corona, che collaborò con l’ex conduttore di Non è l’Arena nel 2021.

Nell’ultima parte del talk si parlerà del caso del suicidio di Vincent Picchi, il tiktoker di Bologna, attraverso il racconto del padre Matteo, invitato in studio. Come sempre ampio spazio al pubblico, attivo e composto da cento "voci" di diversa età, provenienza, sesso e professione.

Quando e dove vederlo (martedì 17 ottobre 2023)

Avanti popolo con Nunzia De Girolamo va in onda oggi in prima serata a partire dalle ore 21:20 su Rai 3. Streaming gratuito disponibile sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche