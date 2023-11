Avanti Popolo, allarme esodo: Nunzia De Girolamo pronta a fare un passo indietro Continuano i problemi per il talk di Rai 3: ora si parla di presunte dimissioni interne e la conduttrice starebbe meditando di farsi da pare. Cosa succede.

Avanti Popolo, il nuovo talk del martedì sera di Rai 3 condotto da Nunzia De Girolamo non sta ottenendo affatto i risultati sperati. Anzi, per essere ancora più precisi, sono sempre più insistenti le voci che vedrebbero una sua chiusura anticipata o un cambio di conduzione a causa dei bassissimi ascolti. Dagospia, però, oggi ha dato voce anche a nuove indiscrezioni che mettono ancora più in allarme in merito al futuro del programma: pare che vi siano state importanti dimissioni nell’organico interno e che la conduttrice stia pensando di fare autonomamente un passo indietro. Ecco cosa sta accadendo.

Avanti Popolo, la capoprogetto si dimette: l’indiscrezione

Avanti Popolo non solo continua a registrare ascolti molto bassi (sotto al 3% di share), ma l’indiscrezione di oggi rivelata da Dagospia sottolinea ancor di più le condizioni fortemente critiche del programma. Dalle voci che arrivano da Viale Mazzini, dopo un confronto con la De Girolamo, la capoprogetto del programma Emanuela Imparato si sarebbe dimessa.

Un’indiscrezione che, se reale, non dà certo buone speranze per il futuro del programma ma, al contrario, rende ancora più probabile l’ipotesi di una chiusura anticipata o di enormi cambiamenti interni. Il programma della De Girolamo avrà vita breve? Di questo ancora non abbiamo certezza, ma sembrerebbe sempre più probabile un cambiamento di conduzione.

Avanti Popolo, Nunzia De Girolamo medita di farsi da parte

Le indiscrezioni però non finiscono qui, perché da ciò che riporta Dagospia riprendendo un articolo del Fatto quotidiano, la conduttrice Nunzia De Girolamo starebbe pensando di farsi autonomamente da parte di fronte a un programma che parrebbe destinato al declino. In altre parole, la conduttrice potrebbe presto decidere di fare un passo indietro prima che sia la stessa Rai a calare la mannaia e a sostituirla o addirittura a chiudere il programma entro Natale.

A nulla sono serviti i diversi tentativi di alzare gli ascolti giocando sui temi trattati nel programma, tra ospiti d’eccezione (Francesco Boccia e Fabrizio Corona) e interviste esclusive (come quella alla ragazza minorenne vittima dello stupro di gruppo). Il programma, almeno nella sua attuale forma, non è proprio in grado di decollare.

E c’è da dire, in più, che ipotizzando la sostituzione della conduttrice Nunzia De Girolamo pare vi siano già alcuni papabili nomi di volti noti che potrebbero prendere il suo posto. Per il momento rimane tutto una grande ipotesi, con la consapevolezza e la certezza che qualcosa dovrà pur succedere davanti a un programma costoso ma decisamente poco proficuo.

