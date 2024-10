Ascolti tv ieri 23 ottobre: Sciarelli sfiora il colpaccio, Gerry Scotti sorpassa Insegno e poi vince la prima serata Chi l’ha Visto? incalza Rai 1 nei dati Auditel ma vince Io Canto Generation: bene Cazzullo e Uomini e Donne, stabile Giordano, tutti i numeri di ieri

Io Canto Generation rimane stabile e conquista un’altra prima serata degli ascolti tv. Ieri mercoledì 23 ottobre 2024, infatti, il talent show condotto da Gerry Scotti su Canale 5 ha toccato il 17% di share superando Rai 1 e Sulle ali della speranza, fermo all’11,4% di share e incalzato da Chi l’ha Visto? (11,21%). Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto

Nella prima serata di ieri mercoledì 23 ottobre 2024 la terza puntata di Io Canto Generation ha trionfato negli ascolti tv con il 17% di share, raccogliendo 2 milioni e 468mila spettatori su Canale 5. Dopo l’ottimo esordio il talent show condotto da Gerry Scotti ha confermato i numeri della scorsa settimana (16,79% di share) e ha superato la concorrenza di Rai 1, dove il film dedicato alla storia dell’eroico pilota Dough White Sulle ali della speranza non è andato oltre l’11,44% di share, conquistando 1 milione e 974mila spettatori. Federica Sciarelli ha così sfiorato il colpaccio, con l’appuntamento di ieri di Chi l’ha visto? che ha raggiunto l’11,21% di share (1 milione e 785mila spettatori su Rai 3), fermandosi a un passo proprio da Rai 1.

Stabile anche Fuori dal Coro di Mario Giordano, che ha totalizzato 833mila spettatori pari a uno share del 6,13% su Rete 4. Su Italia 1 Gemini Man ha appassionato 731mila spettatori (4,96% di share), mentre su Rai 2 Delitti in Paradiso ha toccato il 4,07% di share grazie a 737mila spettatori sintonizzati. In crescita, invece, Aldo Cazzullo al timone di Una giornata particolare: la terza puntata stagionale – dedicata alla Notte di san Bartolomeo – è arrivata al 7,23% di share con 1 milione e 217mila spettatori, quasi 200mila in più rispetto alla scorsa settimana su La7.

Ascolti, i numeri di ieri: preserale e daytime pomeridiano

Continua il testa a testa a suon di game show tra Rai 1 e Canale 5 nella fascia preserale degli ascolti tv. Ieri mercoledì 23 ottobre 2024 Pino Insegno ha registrato il 21,07% di share (3milioni e 459mila spettatori) al timone di Reazione a Catena, mentre Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno raggiunto il 21,7% di share, ma con 3 milioni e 326mila spettatori.

Nel daytime del pomeriggio in crescita Uomini e Donne (24,61% di share e più di 2 milioni e mezzo di spettatori) grazie all’ospitata dei protagonisti di Temptation Island nel dating show di Maria De Filippi. Ancora niente da fare, invece, per Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque (14,19% di share nella prima parte e 12,8% nella seconda), ancora distante da Alberto Matano e La Vita in Diretta (21,36% di share con più di 2 milioni di spettatori su Rai 1).

