Io Canto Generation: Aurora e Marco commuovono tutti, Iva Zanicchi e la chiamata (macabra) di Ornella Vanoni Spettacolo ed emozioni nella terza puntata del talent per giovanissime voci condotto da Gerry Scotti: cosa è successo

La terza puntata di Io Canto Generation, andata in onda mercoledì 23 ottobre 2024 si è conclusa con l’eliminazione di due ragazze, Sara e Ludovica. Due bellissime voci che però sono finite al ballottaggio finale, insieme a tutti gli altri giovanissimi cantanti delle ultime due squadra classificate della serata: quella di Anna Tatangelo e quella di Benedetta Caretta. Ma prima di questa conclusione, il pubblico di Canale 5 si è potuto godere un’altra bella serata di musica, spettacolo, intrattenimento e tante emozioni. Scopriamo cosa è successo nella terza puntata del talent show per giovanissime voci guidato da Gerry Scotti. Scopriamo cosa è successo.

Io Canto Generation, mercoledì 23 ottobre: cosa è successo, classifica, eliminati

La terza puntata di Io Canto Generation ha visto rimaneggiata la giuria spettacolo, visto che in studio erano presenti solo Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi, orfani di Claudio Amendola, bloccato a casa con la febbre. Tutta presentissima invece, la giuria canto con i tre senatori della canzone Al Bano, Orietta Berti e Iva Zanicchi in gran forma. A distinguersi particolarmente per vivacità, ancora una volta, è stata Iva Zanicchi, che prima ha punzecchiato la collega Orietta Berti dicendo: "Lei ha l’orecchio assoluto. È quasi sorda, ma ha l’orecchio assoluto!" Poi ha raccontato una surreale telefonata con Ornella Vanoni: "Vi racconto una cosa, l’altro giorno mi chiama Ornella Vanoni, rispondo: ‘Pronto, ciao Ornella!’, e lei dall’altra parte mi fa: ‘Ma allora non sei morta’. ‘Eh no, se ti ho risposto sono viva’ dico, e lei insiste: ‘No, perché mi avevano detto che eri morta’ E io: ‘Ma Ornella, ma che ti devo dire, io sono viva, vai a controllare in chiesa…"

A punzecchiare Al Bano è invece Gerry Scotti, che svela uno "scoop", ovvero uno scatto che ritrae il cantante su un autobus di linea pieno di gente. E lui spiega: "Erano più di 30 minuti che aspettavo un taxi che non arrivava, Loredana mi ha detto che c’era il 60 che arrivava dove dovevo arrivare, l’ho preso e mi è pure piaciuto". "Sì, ma per non pagare ha dovuto cantare per tutto il viaggio!" "rivela" il conduttore.

Per quanto riguarda le esibizioni, a raccontare le più emozionanti c’è l’imbarazzo della scelta perché veramente i giovani cantanti selezionati anche quest’anno hanno tutti grandissimo talento. Tra le protagoniste della serata c’è sicuramente, ancora una volta, Mariafrancesca Cennamo che con la sua grinta, la sua intensità e la sua voce potente e altissima ("quasi da soprano" la definisce Orietta Berti), conquista completamente sia i senatori che i due giudici della presenza scenica, visto che la ragazzina è un vero animale da palcoscenico e lo conferma stasera non solo da sola, ma nello scatenato duetto con Fausto Leali su "Per colpa di chi" di Zucchero che rivolta letteralmente il teatro. Altro duetto incantevole, di più da standing ovation, è stato quello che ha visto protagoniste Serena e Cristina Scuccia con una canzone di Ornella Vanoni. Standing ovation, meritatissima, conquistata anche dall’ultima esibizione dell’ultima manche, quella sprint, da Marianna Alè con Michelle Hunziker che è rimasta per tutto il tempo dell’esibizione a bocca aperta.

A bocca aperta e occhi blu spalancati è rimasto anche il piccolo Marco, quando Gerry Scotti gli ha fatto vedere un video messaggio di uno dei suoi idoli, per poi ricevere anche la sua maglietta autografata. Una sorpresa ricevuta, dopo una sorpresa, tenerissima, fatta alla sua sorellona in gara nel talent. Marco infatti è il fratellino di Aurora Bilelli, ragazza che, anche questa sera, riduce completamente in lacrime pubblico, giuria, conduttore e tutto l’universo mondo, cantando "La felicità" di Lucio Dalla con la sua voce cristallina. Alla fine di questa emozionante esibizione per lei arriva il momento di una sorpresa. In platea infatti, c’è il fratello che legge una lettera piena di ironia e affetto dicendo cose come: "non è sempre facile essere tuo fratello. Tutte le attenzioni per te, a me niente e quando entriamo in ascensore tu occupi tutto lo spazio e io devo fare il tetris". Per poi però concludere con: "Sei la migliore sorella del mondo, sono orgoglioso che insegui i tuoi sogni, ti voglio tanto bene", e correre sul palco per abbracciare la sorella. Poco dopo Gerry Scotti, che ha scoperto la sua passione per la Juventus, gli fa vedere il messaggio per lui da Bonucci e gli regala la maglietta del calciatore con dedica e autografo. Ampiamente meritata.

