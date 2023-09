Ascolti tv: boom della Nazionale, Berlinguer al 7%, Matano non stacca Myrta L’Italia di Spalletti segna il 38% di share e vince sia con l’Ucraina che in prima serata: debutto per Bruno Vespa e Porta Porta con Giorgia Meloni

La nuova Italia di Luciano Spalletti continua a incuriosire e ad appassionare, registrando un nuovo boom di ascolti dopo l’esordio del nuovo CT sulla panchina della Nazionale contro la Macedonia del Nord di sabato scorso. Ieri martedì 12 settembre 2023 la vittoria azzurra contro l’Ucraina ha trionfato nettamente in prima serata con il 38% di share, ma non sono mancate le sorprese, dal "secondo atto" della sfida Alberto Matano–Myrta Melino nel pomeriggio alla nuova puntata di Bianca Berlinguer al timone di È sempre Cartabianca fino all’esordio stagionale di Bruno Vespa. Scopriamo com’è andata la giornata di ascolti.

Ascolti tv: nuovo boom della Nazionale in prima serata

L’Italia di Luciano Spalletti ha vinto sul campo, a San Siro contro l’Ucraina (2-1), e in prima serata con il 38% di share, raccogliendo davanti alla tv 7 milioni e 668mila spettatori. Un nuovo successo di ascolti che conferma la grande curiosità che aleggia intorno alla "nuova" Nazionale plasmata dal tecnico di Certaldo. Un trionfo netto in prima serata, seguito a grande distanza sul podio dai film di Canale 5 Brooklyn (8%) e di Italia 1 The Day After Tomorrow (7,4%). In leggero calo Bianca Berlinguer al timone di È sempre Cartabianca, che registra il 7% di share e totalizza 939mila spettatori, rallentando dopo il suo ottimo esordio su Rete 4 che segnò il 9.62% di share. Va segnalato, però, che il risultato resta buono soprattutto considerata la concorrenza di un evento decisivo come la partita di qualificazione della Nazionale.

Alberto Matano-Myrta Merlino: nuova sfida nel pomeriggio

Secondo atto della sfida tra Alberto Matano e Myrta Merlino, protagonisti rispettivamente del pomeriggio di Rai 1 e di quello di Canale 5. La vita in diretta ha raccolto 1 milione e 301mila spettatori – pari al 17,86% di share – nell’introduzione, per poi registrare il 19,92% nella seconda parte (un punto in più rispetto a ieri). Numeri pressoché inalterati per Pomeriggio Cinque, che ha segnato il 16,53% di share. Il testa a testa prosegue, con Alberto Matano ancora ben lontano dal prendere il largo. Ancora in difficoltà Caterina Balivo dopo il ritorno in Rai con La volta buona (13%), nuovamente affossato da Maria De Filippi e Uomini e donne (26%)

Il debutto di Bruno Vespa

Ieri martedì 12 settembre 2023 Bruno Vespa è tornato alla guida di Porta a Porta per il 27esimo anno consecutivo. La prima puntata ha visto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni come ospite e ha registrato il 9,6% di share, venendo seguito da 774mila spettatori. Un esordio stagionale che migliora quello del 2022 (7,5%), quando Porta a porta ripartì però ancora in estate, a fine agosto.

