L’Eredità, caos post puntata e rivolta social per la Ghigliottina di Gabriele: "Sempre più assurdo" Ieri, 7 aprile, Gabriele si è confermato campione ma è scivolato su una Ghigliottina molto criticata sul web. Nel mirino l'accoppiamento tra Sale e Minuto: "Assurdo"

Nuova puntata e solite polemiche a L’Eredità. Il game show di Rai 1, ieri 7 aprile, ha visto trionfare ancora una volta il supercampione Gabriele, che però non è riuscito a centrare una vittoria storica a causa di una Ghigliottina forse un po’ troppo astrusa. Quando Marco Liorni ha svelato la soluzione esatta al gioco finale, infatti, sul web è partita una vera e proprio rivolta di utenti che hanno sommerso di critiche il programma. Scopriamo cosa è successo.

L’Eredità, puntata ieri (7 aprile): cosa è successo

A L’Eredità a spuntarla è ancora Gabriele Paolini, il giovane impiegato che da quasi un mese sta imperversando nel game show di Marco Liorni e che finora ha messo in tasca un montepremi di 270mila euro (gli mancano 10mila euro per diventare il concorrente più vincente della storia del programma). Il campione toscano stavolta ha avuto la meglio su Enrico al gioco dei 100 secondi, conquistando così il diritto a giocare la sua dodicesima Ghigliottina. Partito da un montepremi di puntata di 200mila euro, Gabriele ha incassato un solo dimezzamento e quindi per 100mila euro ha dovuto trovare la parola che lega i seguenti termini: Popolo, Solo, Sale, Aspettare e Fisico. Dopo averci ragionato per un minuto, ha scritto sul suo cartoncino la parola Luogo. Stavolta, però, non ci ha preso. La parola giusta era Minuto, anche se la soluzione ha letteralmente fatto ribollire di polemiche il popolo del web.

Le reazioni dei social

In tantissimi, infatti, su ‘X’ hanno criticato la soluzione scelta dagli autori, e in particolare il collegamento tra essa e una delle parole indizio: ‘Sale’. "Dai ragazzi sale minuto è assurdo, ma come se le inventano", ha protestato un fan. "Quando non vogliono dare i soldi rendono le soluzioni impossibili", è l’accusa lanciata da un utente. Mentre qualcuno osserva: "Sale minuto non esiste, mai sentito, per curiosità sono andata su Google e: non esiste. Se lo sono inventato". In realtà c’è anche chi sostiene la tesi opposta. Ad esempio in molti hanno linkato la pagina web della Treccani legata alla parola ‘minuto’ per dimostrare la giustezza dell’accostamento fatto dagli autori, e qualcuno ha sottolineato: "Sale minuto assolutamente non è sbagliato ma certo è desueto". Ma in generale, le reazioni negative e le proteste sono preponderanti sul web. C’è chi ha scritto: "Sempre più assurdo questo gioco finale", oppure: "Si sentiva il rumore delle unghie sullo specchio", e infine: "sale minuto fa venire voglia di mandare a…. gli autori", "Ogni tanto si inventano cose a caso", "Cercando "sale minuto" (con le virgolette per trovare una corrispondenza esatta) non si trova praticamente niente per la spiegazione che hanno dato", "Non li reggo più ma che ci prendono per fessi".

