Ascolti tv ieri (10 febbraio): il Grande Fratello respira, Max Giusti rilancia Rai 2, Sanremo ‘parte’ dal 26,8% in access Il film La Bambina con la Valigia vince la prima serata con il 19,8% di share, Massimo Giletti continua a crescere e Augias si rialza: tutti i dati Auditel

Si apre un’altra settimana di ascolti tv e cresce l’attesa per Sanremo 2025. Ieri lunedì 10 febbraio 2025 il film La Bambina con la Valigia ha vinto la prima serata (l’ultima prima del dominio sanremese) con il 19,8% di share superando Il Grande Fratello, in ripresa al 17,8%. Ottimo debutto per Max Giusti al timone di 99 da Battere su Rai 2, mentre Massimo Giletti continua la sua graduale ‘rinascita’ su Rai 3. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Bambina con la Valigia e il Grande Fratello

Dopo il grande successo de Il Conte di Montecristo il lunedì di Rai 1 ha fatto spazio al film La Bambina con la Valigia, in quella che è stata l’ultima prima serata prima di Sanremo 2025, al via questa sera. Ieri lunedì 10 febbraio 2025 la pellicola ispirata alla storia di Egea Haffner ha trionfato con il 19,8% di share, raccogliendo 3 milioni e 374mila spettatori. Battuto il Grande Fratello, che è riuscito a risalire fino al 17,8% di share dopo i flop degli ultimi appuntamenti. La 30esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini ha radunato 2 milioni e 246mila spettatori su Canale 5.

Dopo le repliche di Boss in Incognito, invece, Max Giusti è tornato protagonista della prima serata di Rai 2 al timone di 99 da Battere. L’esordio stagionale dello show ha registrato il 6,6% di share sfondando la parete del milione (1 milione e 55mila) di spettatori. Su Italia 1 il film DC Justice League ha conquistato 1 milione e 169mila spettatori, pari al 6,7% di share.

Continua la crescita di Massimo Giletti su Rai 3 alla guida de Lo Stato delle Cose, ieri al 5,2% di share con 833mila spettatori. Bene anche Corrado Augias e La Torre di Babele, tornati al 4,8% di share con 811mila spettatori su La7. Quarta Repubblica di Nicola Porro ha invece totalizzato un a.m. di 689mila spettatori, pari al 4,8% di share.

Su Tv8 4 Hotel di Bruno Barbieri ha raggiunto il 3% di share grazie a 463mila spettatori sinotnizzati, mentre su Nove Francesco Cicchella – BiS! ha ottenuto il 2,3% di share con 451mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: la passerella di Sanremo

Su Rai 1 si è aperta la settimana sanremese con il PrimaFestival e la passerella dei Big di Sanremo, che ha raggiunto il 26,8% di share con 5 milioni e 737mila spettatori. Nell’access prime time spazio poi a Stefano De Martino: la puntata di ieri di Affari Tuoi è volata nuovamente oltre il 30% (30,6%) di share appassionando 6 milioni e 470mila spettatori.

