Affari Tuoi, Daniela provoca il Dottore e perde una somma da capogiro. È polemica: "Ecco quale numero doveva prendere" Nella puntata del 4 aprile, la partita di Daniela e Giulia inizia abbastanza bene, ma finisce in una maniera imprevista: cosa è successo e le polemiche social

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

È Daniela a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di venerdì 4 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Campania, odontoiatra di professione, pesca il pacco numero 13 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla sorella Giulia, proprietaria di uno studio dentistico con Daniela, che ha una figlia di due anni di nome Diana. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: la pastiera. Ecco cosa è successo durante la puntata del 4 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 4 aprile 2025: cosa è successo

Che inizio fortunato quello di Daniela e Giulia: la partita, infatti, comincia con l’eliminazione dei pacchi da 500 euro e 1 euro. Col terzo tiro, però, arriva una prima batosta, perché escono i 75mila euro. Poi la situazione migliora nuovamente con l’uscita dei 50 euro, della pastiera e 200 euro. Suonano le campane a festa, essendo il podio ancora intatto, e arriva la prima chiamata del Dottore, che offre ben 39mila euro, nonostante la provocazione di Daniela: "Voglio vedere fino a che punto è disposto a spingersi con l’offerta". "Molto generoso. Lo ringrazio, però sono qui per giocare, me la voglio godere, vivere e divertirmi, magari anche restarci male quando esce un rosso. Per il momento ci sono" commenta la concorrente prima di rifiutare l’assegno e tritarlo. Poi vanno via i 5mila euro, e 200mila euro, contenuti nel 10 della Puglia: "Che dolore" esclama Daniela, con De Martino che le fa eco: "Questa ha fatto male". Infine, l’ultimo tiro della tripletta porta via con sé 100 euro.

A questo punto il Dottore offre il cambio e lascia il 13 per prendere il 15 della Valle d’Aosta, perché "sono qui da 15 puntate ed è anche il giorno del compleanno di mio padre". Nel pacco pescato in precedenza, il 13, scoprono esserci 0 euro come accaduto la sera prima con il concorrente toscano Stefano, che aveva lasciato lo 0 per prendere i 100mila euro. Una volta usciti i 20mila euro e 5 euro, restano sul tabellone 2 pacchi blu e 6 rossi, compresi i 100mila e 300mila euro, e il Dottore offre un assegno da 39mila euro. "Dottore caro, ti ringrazio perché sei stato molto generoso, però ti voglio ancora sfidare" dice Daniela. Assegno tritato e si passa ai tiri successivi: se ne vanno i 10 euro e l’offerta di 45mila euro viene rifiutata ("Non me la sento di accettare").

La concorrente si racconta per far sì che il pubblico possa provare a comprendere la sua scelta: "Sono una persona che si mette tanto in discussione ma sfida la vita. Voglio vedere dove mi porta questa vita". Subito dopo escono anche i 10mila euro e i prossimi tiri da fare, per scelta di Pasquale Romano, sono ben due: il Dottore offre solo il cambio, ma Daniela ha già deciso di tenere il 15 e la sorella le dà manforte dicendo di aver sentito buone vibrazioni. "Da quanto sono qui, ho preso il 7 ben cinque volte, magari mi porta bene!" spiega Daniela prima di chiamare proprio il numero 7, contenente i 30mila euro. Quando eliminano i 75 euro, le due sorelle si abbracciano ed esultano insieme al pubblico e De Martino perché sono "soldi sicuri". Sul tabellone restano infatti i 15mila, 50mila, 100mila e 300mila euro.

Daniela chiede al Dottore ben 250mila euro ("Sono cara! Ha trovato pane per i suoi denti"), ma l’offerta è di 49mila euro. "Non è stato molto generoso rispetto a prima…" commenta la concorrente, mentre Giulia le ricorda: "Siamo qua, quando ti ricapita nella vita?". Daniela le dà ragione e fa tritare l’assegno. Poi vanno via i 50mila euro e PaSqualo, dopo aver ascoltato la nuova richiesta della concorrente – ancora 250mila euro -, offre 63mila euro. "C’è molta fatica nel guadagnarli. Sono convinta che qua ci siano almeno 100mila, lo so perché ci credo e so cosa significa questo pacco. Mi ha segnata il 15. Mio padre è la persona che mi ha accompagnato nella vita, è il mio portafortuna, siamo inseparabili. Il mio dono è stato mio padre, mi ha resa una donna forte, mi ha cambiata radicalmente" sottolinea la concorrente. Giulia trita l’assegno, dicendosi d’accordo con lei. A questo punto Daniela chiama il numero della figlia, ovvero il 19, e scopre che al suo interno ci sono i 300mila euro.

Nel gran finale restano i 15mila euro e i 100mila euro e Daniela chiede al Dottore 80mila euro, ma le viene offerta la metà della sua richiesta, quindi 40mila euro. "Se accetto, lo faccio per Rocco (il compagno ndr). Io realmente ci credo, sapevo che c’erano soldi" dichiara la pacchista campana, e la sorella la sprona a seguire il suo istinto: "Qui non c’è Rocco che gioca, sono le tue sensazioni, è la tua partita". "Rifiuto" esclama con sicurezza la concorrente per poi aggiungere: "Amore perdonami, speriamo non cambi le chiavi della serratura…". Le sorelle scoprono di avere nel 15 solo 15mila euro, mentre i 100mila si trovano nel pacco 5. "Un bacio forte a Rocco" scherza De Martino.

Le polemiche sui social

Come di consueto, dopo la puntata di Affari Tuoi del 4 aprile fioccano le polemiche sui social: "15.000 euro…lo sapevo io che il dottore le avrebbe fregate…la spocchia non paga…e gli aveva pure offerto 63.000 per farglielo credere…", "Ben le sta", "Con l’offerta del dottore ero convinta che avesse i 100000! Non capisco una mazza, come sempre", "Ha messo il dottore all’angolo per tutta la partita, ma alla fine l’ha spuntata lui", "Chi troppo vuole nulla stringe…", "Uhhhh me lo sentivo, doveva prendere il numero della figlia…", "Coraggiosa sì, ma si merita i 15k nel pacco. Troppo convinta", "Giulia ha un’influenza incredibile su di lei", "Ma cosa sono queste mosse? Credono di stare al circo?", "Però le ha aumentato l’offerta dopo aver tirato i 50.000 euro… non è strano?", "È il numero di tua figlia e lo chiami anziché tenerlo?".

