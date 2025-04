Ascolti tv ieri sera sabato 12 aprile: Amici imbattibile, chiusura negativa per Conti

Fonte: RaiPlay e Mediaset Infinity

Il prime time di ieri sera, sabato 12 aprile 2025, ha visto a sfida principale degli ascolti tv tra Rai 1 e Canale 5, con due prodotti agli antipodi per stile e target: da una parte la finale anticipata di Ne vedremo delle belle, varietà condotto da Carlo Conti, dall’altra il quarto appuntamento con il Serale di Amici di Maria De Filippi, vero e proprio evento televisivo del sabato sera. Mentre su Rai 1 si chiudeva in anticipo un esperimento non riuscito, Canale 5 confermava la propria leadership con un programma che continua a macinare ascolti e a imporsi come fenomeno culturale.

Ascolti tv ieri sera sabato 12 aprile, tutti i dati Auditel

Secondo i dati Auditel, la finale di Ne vedremo delle belle su Rai 1 ha interessato 1.936.000 spettatori con uno share del 12.7%. Un risultato molto al di sotto delle attese per il sabato sera della rete ammiraglia del servizio pubblico. Canale 5 invece ha dominato la fascia oraria con Amici, che ha raccolto 3.555.000 spettatori e uno share del 25.9%, doppiando praticamente l’ascolto della concorrenza diretta.

Le altre reti hanno offerto una programmazione più frammentata. Su Rai 2, F.B.I. ha ottenuto 828.000 spettatori (4.7%) e F.B.I. International 809.000 (4.8%). Italia 1 ha trasmesso Super Mario Bros – Il film, seguito da 856.000 spettatori (5.1%). Su Rai 3 Petrolio ha registrato 627.000 spettatori (3.8%). Bene Rete 4 con Don Camillo monsignore ma non troppo, che ha totalizzato 1.099.000 spettatori (7.1%), e La7 con In Altre Parole, che ha raggiunto 1.058.000 spettatori (6.3%). Più contenuti gli ascolti di TV8 con la Formula 1 (487.000 spettatori, 2.8%) e del Nove con Accordi & Disaccordi (412.000 spettatori, 2.7%).

Il flop di Carlo Conti: dimostrazione che il nome non basta

Carlo Conti è da anni una delle colonne portanti della televisione pubblica, sinonimo di eleganza, sobrietà e garanzia editoriale. Il successo dell’ultimo Festival di Sanremo ne ha confermato la centralità nel panorama televisivo italiano. Tuttavia, Ne vedremo delle belle si è rivelato un clamoroso passo falso. Il programma, sin dalla prima puntata, ha mostrato debolezze strutturali evidenti: un format poco convincente, una scrittura debole e un’identità confusa. La scelta di chiudere in anticipo lo show con la vittoria di Lorenza Mario è stata la conferma di un progetto nato male e finito peggio.

Il dato finale – sotto i 2 milioni di spettatori – è impietoso se confrontato con le performance di Amici, che invece continua a catalizzare l’attenzione del pubblico giovane e adulto. Per Rai 1 si apre ora una fase delicata: il prossimo progetto in prima serata dovrà necessariamente rialzare la media, perché un secondo insuccesso potrebbe mettere seriamente in crisi l’intera strategia editoriale della rete, al netto del successo costante di Affari Tuoi, unico vero faro della stagione.

