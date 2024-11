Ascolti tv ieri (21 novembre), Sinner oscura le stelle di Rai1: De Martino e Don Matteo, share in calo La fiction di Rai 1 con Raoul Bova torna a calare in una serata dominata dal tennis, Endless Love al 12.6% di share, Del Debbio ancora sopra Formigli: i dati

I successi travolgenti di Jannik Sinner tornano a farsi sentire negli ascolti tv. Ieri giovedì 21 novembre 2024 quasi 2 milioni e mezzo di spettatori hanno seguito l’asso del tennis azzurro e Matteo Berrettini trascinare l’Italia in semifinale di Coppa Davis, in una prima serata vinta (seppure in calo) da Don Matteo 14. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo ed Endless Love

Ieri giovedì 21 novembre 2024 Don Matteo si è aggiudicato un’altra prima serata con il 20,7% di share. Dopo i segnali di ripresa della scorsa settimana (oltre i 4 milioni di spettatori), la 14sima stagione della fiction di Rai 1 con Raoul Bova è scesa a 3 milioni e 759mila spettatori, accusando la concorrenza "di casa" di Rai 2, dove ha dominato lo sport. La sfida di Coppa Davis – Italia-Argentina con il successo di Jannik Sinner e Matteo Berrettini a regalare la semifinale del torneo agli azzurri ha infatti raggiunto l’11,8% di share, registrando un a.m. di 2 milioni e 424mila spettatori. Su Canale 5, invece, la dizi turca Endless Love ha fatto segnare 2 milioni e 350mila spettatori, pari al 12,6% di share.

Bene Le Iene presentano: Inside, salito a 926mila spettatori con uno share del 7,7% su Italia 1; stabile Geppi Cucciari, che su Rai 3 ha ottenuto il 4,7% di share al timone di Splendida Cornice con 803mila spettatori. Nel testa a testa tra i talk show del giovedì, invece, Paolo Del Debbio si è confermato con il 5,9% di share (858mila spettatori) alla guida di Dritto e Rovescio su Rete 4, ancora sopra Piazzapulita di Corrado Formigli, al 5,7% di share su La7 con 797mila spettatori. Su Tv8 2012 non è andato oltre l’1,7% di share (268mila spettatori), mentre Il contadino cerca moglie ha raccolto su Nove 400mila spettatori, pari al 2,1% di share.

Ascolti, i numeri di ieri

La sopracitata e seguitissima sfida di Coppa Davis di Jannik Sinner e Matteo Berrettini – in onda dalle 19 – si è fatta sentire ovviamente anche nell’access prime time, dove Stefano De Martino e Affari Tuoi sono scesi al 24,1% di share con 5 milioni e 223mila spettatori, Striscia la Notizia ha toccato il 13,9% di share con più di 3 milioni di spettatori e Chissà chi è di Amadeus (ormai prossimo alla chiusura) si è fermato al 2,1% di share (439mila spettatori) nella prima parte e al 2,7% di share (595mia spettatori) nella seconda. Nella fascia preserale, invece, Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna (ieri al 21,5% di share con 3 milioni e 642mila spettatori su Canale 5) hanno accorciato – ma non incalzato – L’Eredità di Marco Liorni, al 22% di share con 3 milioni e 887mila spettatori su Rai 1.

