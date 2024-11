Jannik Sinner, guai in amore durante la Coppa Davis: la bordata (doppia) di Anna Kalinskaya L’asso del tennis azzurro ha trascinato l’Italia in semifinale di Coppa Davis, ma in amore continua la crisi con la tennista russa (che non risparmia frecciate)

Jannik Sinner continua il suo momento magico in campo, ma non fuori. Ieri l’asso del tennis azzurro ha trascinato – insieme a Matto Berrettini – l’Italia in semifinale di Coppa Davis, ma fuori dal rettangolo di gioco continuano a tenere banco le presunte tensioni con Anna Kalinskaya. Stando agli ultimi rumor del mondo del gossip, infatti, Sinner non starebbe vivendo certo uno dei momenti migliori con la sua dolce metà, anzi; la tennista russa avrebbe anche lanciato qualche frecciata indiretta al suo (ex?) compagno sui social. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Jannik Sinner, il commento-frecciata di Anna Kalinskaya

Dopo il trionfo alle ATP Finals di Torino, Jannik Sinner sta coronando un’altra annata di grandi successi in azzurro. Ieri, infatti, il campione trentino classe 2001 ha trascinato l’Italia alle semifinali di Coppa Davis insieme a Matteo Berrettini. Se quest’ultimo, però, ha archiviato la storia con Melissa Satta in maniera più o meno pacifica, Sinner continua a fare parlare di sé nel mondo della cronaca rosa anche e soprattutto per le recenti tensioni con Anna Kalinskaya. Stando agli ultimi rumor, infatti, la coppia sarebbe in crisi, un ‘momento no’ certificato proprio dal successo di Sinner alle ATP Finals, al termine delle quali ha ringraziato tutti (persino l’arbitro) ma non Anna, che aveva preferito volare a Miami e non assistere al match del compagno contro Taylor Fritz.

Secondo alcune indiscrezioni alle origini della crisi della coppia ci sarebbe un’altra ragazza (Maria Braccini, ex storica di Sinner, avvistata nei pressi dell’Inalpi Arena alle ATP Finals); quel che è certo che i due stanno vivendo un periodo buio della loro relazione, che potrebbe essere vicina al capolinea. Un segnale importante l’ha dato proprio Anna Kalinskaya, che sui social non si è risparmiata una vera e propria frecciata nei confronti del compagno: la tennista russa ha infatti messo un bel like al commento di un fan che insinuava "Jannik non la apprezza abbastanza".

Sinner-Kalinskaya, la foto che fa pensare alla rottura

Sempre sui social, inoltre, è arrivata quella che potrebbe essere un’altra frecciata a certificare la crisi tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Quest’ultima ha infatti postato una foto su Instagram nella quale si può vedere un mazzo di rose bianche al suo fianco. Anna ha aggiunto la didascalia "GM", che secondo alcuni potrebbero essere le iniziali di un suo ammiratore o addirittura della sua nuova fiamma. Secondo i meno dubbiosi, invece, si tratterebbe di un semplice "Good Morning": quel che è certo è che la tennista è destinata a fare parlare di sé se la crisi col compagno non dovesse essere superata.

