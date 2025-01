Ascolti tv ieri 2 gennaio: De Martino inarrestabile, Diaco in ripresa, Liorni fa il botto (senza Scotti) Qua la Zampa 2 tocca il 15,1% di share su Rai 1, botto di Italia 1 con Mamma Ho Perso l’Aereo: Affari Tuoi non viene scalfito nell’access, tutti i dati Auditel

L’Inter vince in campo e negli ascolti tv. Ieri giovedì 2 gennaio 2025, infatti, la semifinale di Supercoppa Italiana – Inter-Atalanta ha trionfato nei dati Auditel con il 25,4% di share. In ripresa Pierluigi Diaco, con il secondo e ultimo appuntamento in prima serata con lo speciale BellaFesta al 5,6% di share. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Qua la zampa 2 e la Supercoppa Italiana

Ieri giovedì 2 gennaio 2025 il calcio e lo sport hanno avuto la meglio negli ascolti tv. Come pronosticabile, infatti, la sfida di Supercoppa Italiana – Inter-Atalanta ha dominato negli ascolti tv toccando il 25,4% di share. La semifinale del torneo ha radunato 5 milioni e 389mila spettatori su Canale 5. Su Rai 1 il film Qua la zampa 2: Un amico è per sempre ha raccolto 2 milioni e 745mila spettatori, pari al 15,1% di share.

Ottimo risultato per Italia 1, dove il film Mamma ho perso l’aereo ha raggiunto l’11,9% di share sfondando anche la parete dei 2 milioni (2 milioni e 153mila) di spettatori. Dopo il flop della scorsa settimana, Pierluigi Diaco è tornato in prima serata su Rai 2 con lo speciale di BellaMa’ per il secondo e ultimo appuntamento, che ha dato segnali di ripresa; BellaFesta ha infatti ottenuto il 5,6% di share grazie a 941mila spettatori sintonizzati.

Su Rai 3 Sulle orme del K2 ha registrato il 4,3% di share con 839mila spettatori, mentre su Rete 4 Giuseppe Brindisi ha fatto segnare il 5,6% di share (891mila spettatori) al timone di Zona Bianca. Rebel Pope ha coinvolto 787mila spettatori su La7, pari al 3,7% di share; su Tv8 Il profumo del mosto selvatico si è fermato invece al 2,5% con 453mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: record per L’Eredità

Autentico dominatore dell’access prime time e degli ascolti tv, ieri giovedì 2 gennaio 2025 Stefano De Martino si è dimostrato più forte anche del calcio: Affari Tuoi non è stato scalfito dalla Supercoppa Italiana (in diretta dall’Arabia Saudita dalle 19:30) ed è volato comunque al 26,9% di share, sfiorando i 6 milioni (5 milioni e 923mila) di spettatori. L’assenza di Gerry Scotti e de La Ruota della Fortuna (che hanno lasciato spazio proprio alla Supercoppa) si è invece fatta sentire nella fascia preserale, dove Marco Liorni ha dilagato facendo segnare il record stagionale de L’Eredità. La puntata di ieri ha toccato infatti il 27,6% di share, appassionando 4 milioni e 854mila spettatori.

