L'Eredità, Niccolò brucia 200mila euro e i social lo affondano: "Ma non la guarda la Ghigliottina?" Il concorrente toscano fa un disastro, spreca un super montepremi e incassa diverse critiche sui social: ecco cosa è successo nella puntata del 2 gennaio 2025.

Un montepremi da 200mila euro, buttato via dagli errori di Niccolò, che arriva alla sua seconda Ghigliottina consecutiva, ma non sa sfruttare una ghiottissima occasione nella seconda puntata del 2025 de L’Eredità. Scopriamo cosa è successo.

L’Eredità, puntata 2 gennaio 2025: cosa è successo

A giocare nella puntata di giovedì 2 gennaio 2025 de L’Eredità sono il campione, l’avvocato toscano Niccolò, gli sfidanti Stefania di Ariano Irpino, Nicola originario della provincia di Bari ma che vive da molti anni a Milano, la veterana Laura già arrivata più volte alla Ghigliottina e anche avendola vinta, il toscano Lorenzo, Marcella da Palermo e Stefano che è il primo a dover lasciare il gioco dopo la sfida a due con quest’ultima.

Al Triello arrivano il campione Niccolò, Laura e Marcella. A fermare la sua corsa verso la Ghigliottina, a questo punto è Laura. Ai 100 secondi, infatti, se la vedono il campione Niccolò e l’esordiente Marcella. A vincere l’ultimo gioco e ad andare alla Ghigliottina, per la seconda sera consecutiva è Niccolò che si gioca il sostanziosissimo montepremi di 200mila euro.

La scelta dei termini indizio però, non è fortunata, anzi è un vero disastro. Tutte e cinque le volte che il concorrente è chiamato a fare la scelta sulla parola indizio da tenere, sbaglia e dimezza il generoso gruzzolo di partenza. Non ne azzecca una e il montepremi finale quindi cala drasticamente e diventa di soli 6250 euro. Le parole che Niccolò deve legare con la soluzione finale sono: "Aiuto", "Sforzo", "Bene", "Tesi" e "Scolastico". La soluzione scritta da Niccolò sul suo cartellino rosso, svelata da Marco Liorni alla fine del tempo concesso per il ragionamento è: "Chiedere". Una soluzione che si sposa perfettamente con tre termini su cinque, ma ce ne sono due, "Scolastico" e "Bene", che l’avvocato toscano non riesce a collegare con la sua ipotesi e non c’entrano proprio nulla con la parola che ha scelto. Inoltre, la soluzione proposta da Niccolò è un verbo, quando in genere la ghigliottina si risolve con un sostantivo. La soluzione proposta dal concorrente infatti, non è quella corretta. La parola esatta che svela poco dopo Marco Liorni è invece "Materiale".

Le reazioni social

Non mancano le reazioni del popolo web de L’Eredità che gioca alla ghigliottina in tempo reale su X. C’è da dire che ieri sera la soluzione non era troppo complicata, e infatti in tanti la indovinano. Perciò le critiche sulla soluzione di Niccolò non mancano. Tra i vari commenti in tempo reale su X si legge:"Noo, non è mai un verbo, ma la guardate da casa la ghigliottina?", "Non mettono mai un verbo per la parola giusta, ma come ti viene?! Ma non mi ricordo; lapsus incredibile, ma da quando i verbi li usano all’Eredità?". Insomma, il macroscopico errore non è sfuggito.

