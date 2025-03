Ascolti tv ieri 26 marzo: Gerry Scotti a picco, super Sciarelli e Cazzullo, Lilli Gruber resiste a De Martino Il film di Matteo Garrone trionfa con il 17,1% di share, Chi l’ha visto? vola all’11,3% e Una Giornata Particolare arriva al 7,3%: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La settimana degli ascolti tv arriva al giro di boa e il cinema italiano trionfa. Ieri mercoledì 26 marzo 2025, infatti, il film di Matteo Garrone Io Capitano si è aggiudicato la prima serata con il 17,1% di share. Altro tonfo, invece, per Gerry Scotti e Lo Show dei Record (12,2% di share). Mare Fuori è ripartita dal 5,9% di share; ottimi numeri anche per Federica Sciarelli e Aldo Cazzullo. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Io Capitano e Lo Show dei Record

Nella prima serata di ieri mercoledì 26 marzo 2025 il film Io Capitano si è imposto con il 17,1% di share. La pellicola del 2023 firmata da Matteo Garrone con Seydou Sarr e Moustapha Fall (candidata agli Oscar lo scorso anno) ha raccolto 2 milioni e 911mila spettatori su Rai 1. Staccata la concorrenza di Canale 5, dove Lo Show dei Record non è andato oltre il 12,2% di share. Dopo il tonfo della scorsa settimana, la quarta puntata dell’undicesima stagione del talent show condotto da Gerry Scotti si è fermata a 1 milione e 679mila spettatori, record negativo con l’ascolto medio più basso del programma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 è iniziata Mare Fuori 5. Il debutto della quinta stagione della serie di successo targata Rai Fiction ha registrato 1 milione e 679mila spettatori, raggiungendo il 5,9% di share. Su Italia 1, invece, il film Jack Ryan – L’iniziazione ha conquistato 971mila spettatori, pari al 5,4% di share.

Numeri super per Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto?, che ieri è volato all’11,3% di share appassionando 1 milione e 829mila spettatori. Gran colpo anche di Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare, che ha raggiunto il 7,3% di share con 1 milione e 281mila spettatori. Fuori dal Coro di Mario Giordano, invece, ha totalizzato un a.m. di 835mila spettatori, pari al 6,1% di share su Rete 4.

Su Tv8, infine, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha radunato 429mila spettatori, pari al 2,9% di share, mentre su Nove lo spettacolo di Virginia Raffaele Samusà ha fatto segnare il 2,4% di share con 404mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: colpo Lilli Gruber e Maria De Filippi

In un access prime time dominato, come sempre, da Stefano De Martino e Affari Tuoi (ieri al 28,5% di share e quasi 6 milioni di spettatori) contro Striscia La Notizia (13,7% di share e 2 milioni e 839mila spettatori), Lilli Gruber ha sfiorato i 2 milioni di spettatori al timone di Otto e Mezzo, che ha toccato il 9,2% di share. Nel daytime del pomeriggio ottimo risultato anche per Maria De Filippi che, dopo avere sfiorato i 2 milioni e mezzo di spettatori con Uomini e Donne (24,4% di share), ha radunato 1 milione e 456mila spettatori per conoscere il risultato del televoto del daytime di Amici, raggiungendo il 17,4% di share.

Potrebbe interessarti anche