Arresto Basciano, riemerge il video choc del GF. E Sophie commenta: "Dovevo difendere mia figlia" Continuano a venir fuori novità su Alessandro Basciano dopo il suo arresto: dalla famiglia distrutta di lui, fino alla rivelazione fatta proprio dalla Codegoni

La recente notizia dell’arresto di Alessandro Basciano ha scosso l’opinione pubblica e sollevato un acceso dibattito su dinamiche di violenza e stalking. L’ex volto di Grande Fratello Vip e Uomini e Donne è stato arrestato giovedì 21 novembre 2024, con accuse gravi che includono stalking e minacce rivolte all’ex compagna Sophie Codegoni. Attualmente, Basciano si trova nel carcere di San Vittore, dove sarà interrogato in giornata. Nel frattempo, emergono nuovi dettagli grazie alle dichiarazioni di personaggi chiave legati alla vicenda.

Le parole della sorella di Alessandro Basciano

Tra le voci che si sono levate in difesa di Alessandro c’è quella della sorella, Giorgia Nicole, che ha avuto una lunga conversazione telefonica con Fabrizio Corona, riportata su Dillinger News. Giorgia ha espresso tutta la sua incredulità per quanto accaduto, affermando: "È una cosa assurda. Sono scioccata. Quello che ho sentito in televisione ancora peggio. Accusare una persona così, senza vedere tutto bene, non è corretto."

La sorella ha anche parlato dell’impatto emotivo della vicenda sui genitori: "Sono mezzi morti. È normale che scoprire una cosa del genere sia devastante." Giorgia ha poi aggiunto che il figlio di Alessandro, di soli 8 anni, è stato tenuto all’oscuro degli eventi, ritenendo "scorretto" coinvolgere un bambino così piccolo in una situazione così delicata.

Non sono mancati attacchi a Sophie Codegoni, accusata di aver isolato la famiglia di Basciano: "Non ci ha mai fatto vedere la bambina. Non l’ha mai fatta vedere né a me né ai nostri genitori. Alessandro non l’ha mai vista perché Sophie diceva che non avevano lo stesso sangue."

Sophie Codegoni rompe il silenzio

Sophie, da parte sua, ha deciso di intervenire sui social per spiegare la difficile scelta di denunciare l’ex compagno. In una storia Instagram ha dichiarato:

"Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. […] Dovevo proteggere me, nostra figlia e le persone che amo." Ha inoltre sottolineato il peso emotivo di questa decisione: "Non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una madre che ha fatto quello che era necessario."

L’analisi di Roberta Bruzzone si Basciano

La criminologa Roberta Bruzzone ha fornito un quadro dettagliato del profilo di Basciano durante una puntata di Ore 14 su Rai 2. Secondo l’esperta, l’uomo manifestava "rabbia narcisistica" e "atteggiamenti aggressivi" già dai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. "Non sorprende che sia stato adottato un provvedimento nei suoi confronti," ha dichiarato. Visionando i video del giovane nel reality di Mediaset, Bruzzone ha inoltre sottolineato nei filmati un pattern di comportamento manipolativo e prepotente, tipico del "narcisismo maligno".

L’arresto di Alessandro Basciano continua a far discutere, con posizioni diverse tra chi sostiene la sua innocenza e chi sottolinea la gravità delle accuse. Nel frattempo, la vicenda è destinata a tenere banco nei talk show televisivi e nelle discussioni sui social, mentre Sophie Codegoni cerca di ricostruire la sua vita lontano dai riflettori di una relazione ormai finita.

