Arena Suzuki dai 60 ai 2000, seconda puntata: chi canta, anticipazioni, scaletta Da Minghi e Mietta in "Vattene amore" ad Haiducii con “Dragostea Din Tei”: una serata ricchissima di ospiti e brani che hanno scritto la storia.

Questa sera, mercoledì 27 settembre, andrà in onda in prima serata su Rai 1 la seconda puntata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000 con Amadeus. Un viaggio nel tempo tra le canzoni simbolo di generazioni che faranno ballare tutti i presenti all’Arena di Verona e i telespettatori da casa. Vediamo la scaletta e qualche anticipazione di ciò che vedremo stasera.

Arena Suzuki, anticipazioni seconda puntata

Anche per questo secondo appuntamento a condurre la serata all’Arena di Verona ci sarà Amadeus che, insieme a dj Massimo Alberti, farà scatenare il pubblico con i brani più iconici dagli anni Sessanta ai Duemila. Una serata ricchissima di musica e di ospiti che hanno fatto la storia della canzone italiana e internazionale. Anche questa sera, l ‘hashtag ufficiale sarà #ArenaSuzuki e potrà essere utilizzato per commentare l’intera serata attraverso i social. Il tutto sempre seguito anche da Radio 2, partner ufficiale dell’evento.

Ospiti e scaletta della seconda serata di Arena Suzuki

Ma veniamo ora alla scaletta e a tutti gli ospiti che si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona in questa imperdibile serata di musica. Ci saranno eccezionali artisti nazionali e internazionali, tra cui i Kool & The Gang con le hit "Celebration" e "Fresh". Un gruppo statunitense simbolo dello Studio 54 di New York, che ha fatto la storia della musica dal jazz al soul, dal funk alla disco.

Ma sul palco si esibiranno anche Gala con il celebre brano "Freed From Desire"; The Rubettes con "Sugar Baby Love"; Jimmy "Bo" Horne con "Gimme Some" e "Dance Across The Floor", e Ice Mc con "It’s A Rainy Day" e "Think About The Way". Ma avremo l’occasione anche di vedere un grande ritorno in Italia: quello dei mitici Blue con i brani "One love" e "A chi mi dice".

Tra gli artisti nostrani si esibiranno invece Lorella Cuccarini, che accenderà l’Arena con l’intramontabile "La notte vola"; Orietta Berti con "Quando l’amore diventa poesia" e l’iconica "Fin che la barca va", e Amedeo Minghi che, dopo più di 30 anni, si esibirà con Mietta cantando la celebre "Vattene amore" di Sanremo 1990.

Ovviamente non finisce qui, e tra gli altri ospiti vedremo e ascolteremo anche Plastic Bertrand con "Ça Plane Pour Moi"; i Jalisse con "Fiumi di parole"; Alexia con il medley "Hu la la la – Happy – Summer is crazy" e "Dimmi come". E infine Laid Back con "Sunshine Reggae"; Whigfield con "Saturday Night"; di nuovo Mietta con "Angeli noi" e il gran finale con Haiducii e la sua "Dragostea Din Tei".

Quando e dove vedere la seconda puntata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000

La seconda puntata del music show di Amadeus andrà in onda questa sera, mercoledì’ 27 settembre, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25 circa. Il programma sarà poi disponibile in contemporanea e on demand anche sulla piattaforma Rai Play.

