Antonio Caprarica, problemi in famiglia per Ballando: reazione (imprevista) della moglie In una lunga intervista, il giornalista ha rivelato i motivi della sua partecipazione al programma e perché la sua compagna è fortemente in disaccordo.

La nuova edizione di Ballando con le stelle, il noto show di Milly Carlucci, sta per tornare. Tra i concorrenti di quest’anno vedremo anche il giornalista e scrittore Antonio Caprarica, conosciuto soprattutto come esperto di Londra della Royal Family britannica, sulla quale ha all’attivo già numerosi scritti. Caprarica ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera rivelando il perché della sua scelta di partecipare al programma di Rai 1 e, soprattutto, come mai sua moglie continua a dirsi fortemente contraria alla sua partecipazione. Ecco cosa ha detto.

Antonio Caprarica a Ballando con le stelle, la scelta

Il prossimo 21 ottobre ripartirà Ballando con le stelle in prima serata su Rai 1, un’edizione che vedrà tra i concorrenti anche il giornalista 72enne Antonio Caprarica. Durante un’intervista a Il Corriere della sera, il giornalista ha ammesso di aver scelto di partecipare principalmente per la sua forma fisica. Dopo aver smesso da ormai tanti anni di fare attività fisica, Caprarica ha dunque deciso di stravolgere la sua vita provando a rimettersi in gioco.

"Questa è anche una sfida con me stesso per cercare di rimettermi in forma – ha rivelato Caprarica – Non sono mai stato un grande ballerino, è un modo per dimostrare che dopo tutto non sono proprio da buttare via".

Il giornalista, per dovere di cronaca, ha poi precisato che la sua partecipazione sarà anche retribuita, un motivo in più per parteciparvi. "Naturalmente non vado gratis, ma voglio rassicurare che non si parla di cifre fantastiche, di quelle per cui puoi andare ai Caraibi per sei mesi senza far niente. Purtroppo no", ha comunque sottolineato.

Caprarica a Ballando, ma la moglie è contraria

Durante l’intervista è anche emerso come la moglie di Antonio Caprarica, Iolanta Miroshnikova, sia fortemente contraria alla sua partecipazione allo show. "All’inizio era fortemente contraria, ha paura che io mi possa fare male, che mi rompa qualcosa", ha spiegato Caprarica. Motivazioni quindi comprensibili, dato che non è insolito vedere concorrenti che, durante le prove o direttamente nel corso delle prime serate, si fanno male ballando.

Una preoccupazione più che lecita da parte della moglie di Caprarica, che tuttavia non ha fermato l’entusiasmo del giornalista pronto a mettersi in gioco a Ballando con le stelle per rimettersi fisicamente in forma e dimostrare che i suoi 72 anni sono soltanto un numero. L’appuntamento imperdibile con Caprarica, tutti gli altri concorrenti dello show, e la padrona di casa Milly Carlucci, sarà quindi il 21 ottobre in prima serata su Rai 1.

