ìNegli ultimi mesi Antonino Spinalbese è tornato a vivere la sua quotidianità lontano dai riflettori, senza troppe uscite pubbliche né dichiarazioni clamorose. Eppure, basta poco per far ripartire le chiacchiere: un’immagine condivisa sui social, una ragazza dal volto sfuggente, e subito si torna a parlare della sua vita sentimentale. Che abbia davvero voltato pagina?

Antonino Spinalbese: la ragazza misteriosa nei suoi scatti

Tra le ultime storie apparse sul profilo dell’hairstylist, ne spicca una in particolare. Si vede il profilo di una ragazza, capelli corti effetto bagnato, orecchini in primo piano. Nessun tag, nessuna frase d’accompagnamento. Ma tanto basta per far scattare il sospetto: è lei la nuova fiamma di Antonino Spinalbese? Lui, da sempre molto riservato, non è solito condividere scatti della sua vita privata, a maggior ragione se riguardano la sfera sentimentale. Eppure, la scelta di mostrare proprio quell’immagine fa pensare. Forse non è ancora il momento di ufficializzare nulla, ma qualcosa potrebbe bollire in pentola.Del resto, a parte una breve parentesi con The Couple e un flirt attribuitoli con Elena Barolo, negli ultimi tempi si è parlato più di Spinalbese come padre o professionista che come personaggio da copertina. Dopo la fine della storia con Belén, ha scelto di concentrarsi su Luna Marì e sul suo lavoro da parrucchiere. Una scelta che l’ha portato a ritrovare un certo equilibrio, lontano dal clamore mediatico.

Il rapporto ritrovato con Belén Rodriguez

Intanto, qualcosa si è mosso anche sul fronte familiare. Con Belén Rodriguez è tornato il sereno, come dimostra una recente foto di famiglia scattata in occasione del compleanno della loro bambina. I due sono apparsi sorridenti e complici, ma solo per il bene di Luna Marì. Nessun ritorno di fiamma nel loro caso, solo un clima più disteso dopo anni complicati: "Io e Belén siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto", aveva raccontato tempo fa, parlando del loro rapporto. Parole che fanno capire quanto siano cambiati entrambi.

La scelta di restare se stesso

Dopo l’esperienza al Grande Fratello e qualche apparizione in The Couple e Verissimo, Antonino ha deciso di non inseguire il mondo dello spettacolo, tornando con convinzione nel suo salone. Una scelta che gli ha dato stabilità, ma che non significa chiusura totale: ogni tanto accetta inviti, rilascia interviste, ma senza perdere di vista la sua realtà. E adesso, con quella foto che lascia intravedere qualcosa di nuovo, il pubblico si interroga di nuovo su di lui. Una nuova storia? Un flirt? O solo un momento di affetto con una semplice amica? Lo scopriremo solo se e quando Antonino deciderà di raccontarlo apertamente.

