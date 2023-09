Antonella Clerici si confessa: “Lasciare Mediaset è stata la mia fortuna” La conduttrice di “È sempre mezzogiorno” ha parlato di sè in una lunga intervista, raccontando di Sanremo, dei successi in Rai e dell’esperienza a The Voice Senior.

È una delle conduttrici più amate della storia della televisione italiana. È stata per anni il volto iconico de "La prova del cuoco", e al momento è alla guida della quarta stagione di "È sempre mezzogiorno" su Rai1. Antonella Clerici è questo e tantissimo altro, e di recente si è raccontata come mai prima d’ora in una lunga intervista a TvBlog. Ha parlato della (breve) carriera in Mediaset, del successo travolgente in Rai, e dei suoi programmi per il futuro. Vediamo in dettaglio che cosa ha detto.

Antonella Clerici, dalle difficoltà in Mediaset al successo in Rai

"La mia aspettativa dopo tanti anni è soprattutto divertirmi e divertire", ha esordito Antonella Clerici, all’inizio della lunga intervista rilasciata a TvBlog. La conduttrice, al momento impegnata con la quarta stagione di "È sempre mezzogiorno", ha provato a spiegare quali sono i segreti della sua incredibile (e lunghissima) carriera. "Da sempre penso che se in una trasmissione ci inserisci gli ingredienti giusti, come in cucina, i messaggi arrivano". Insomma, "ci sono ciambelle che escono col buco, altre meno, ma se cerchi di fare del tuo meglio il pubblico ti premia".

E certamente l’ha premiata il pubblico de "La prova del cuoco", programma che l’ha resa celebre e amata in tutta Italia. Ma non sempre, per la Clerici, le cose hanno funzionato nel modo migliore. Ad esempio in Mediaset, quando nel 2000 dovette abbandonare il programma "A tu per tu". "Mi allontanai volutamente e quella fu la mia fortuna", ha spiegato la conduttrice, "sono forse l’unica che col passaggio a Mediaset non ci ha guadagnato". E proprio ai dirigenti di Canale 5 la Clerici confessò all’epoca la sua idea per un "cooking show" rivoluzionario.

"Andai da Giorgio Gori e gli confidai che avrei voluto fare un programma di cucina. A Mediaset non credevano nel progetto, sembrava una roba strana". Ma per fortuna qualcuno arrivò in suo soccorso. "Trovai Marco Bassetti, che ringrazierò sempre, a cui rivelai le mie intenzioni. Mi rispose che un format esisteva, durava appena mezz’ora. La Prova del Cuoco ci scoppiò tra le mani". Da lì ebbe inizio la folgorante carriera di Antonella Clerici, che nel 2005 la portò per la prima volta a Sanremo. In quell’edizione "successe di tutto, dalla morte di Alberto Castagna nella serata inaugurale fino alla tragica uccisione di Nicola Calipari". Ma fu comunque una grande scuola di vita per la Clerici. "Al di là di tutto fu una bella esperienza che mi tornò utile quando lo condussi da sola nel 2010".

E un’altra scommessa vinta per Antonella fu quella di "The Voice Senior". "Quando mi avvisarono che c’era la possibilità della versione ‘senior’", ha raccontato la conduttrice, "mi convinsi immediatamente che sarebbe stata una bomba. C’era da poco stato il covid e gli over 60 erano stati i più segnati dalla pandemia". E in effetti il programma ha avuto un successo straordinario, così come è accaduto anche con "È sempre mezzogiorno", che tra l’altro l’ha "costretta" ad abbandonare la centralissima Roma per Milano. Una scelta dura, ma tutto sommato felice.

Perché "stare lontana dai luoghi centrali e di potere mi consente di stare tranquilla, isolata e di non sentire il vento del pettegolezzo", ha concluso Antonella Clerici. "Sono in un’oasi felice e lo apprezzo".

