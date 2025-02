Verissimo, anticipazioni: il periodo no di Nikita Pelizon, riappare Thais Wiggers (e Mammucari trema) Le anticipazioni della puntata di oggi (1 febbraio): tra gli ospiti anche Ana Laura Ribas, Tommaso Marini e Andrea Rizzoli, figlio di Elonora Giorgi.

Anche oggi – sabato 1 febbraio 2025 – tornerà l’imperdibile appuntamento con Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin che questo pomeriggio ci terrà compagnia con ospiti d’eccezione dal mondo dello spettacolo e dello sport. Prepariamoci quindi a interviste inedite e racconti a cuore aperto che tra i protagonisti vedranno Thais Wiggers, Juliana Moreira, Tommaso Marini, Nikita Pelizon, Ana Laura Ribas e Andrea Rizzoli. Ecco allora qualche anticipazione in più di ciò che vedremo oggi.

Verissimo, tutti gli ospiti di oggi (sabato 1° febbraio 2025)

Nella puntata di oggi di Verissimo, Silvia Toffanin ospiterà in studio Andrea Rizzoli, primo figlio dell’attrice Eleonora Giorgi, che tuttora sta lottando a fatica contro la grave malattia che l’ha colpita. Il figlio Andrea sarà in studio proprio per presentare il libro "Non ci sono buone notizie", un diario intimo che racconta l’anno più difficile (ma allo stesso tempo più intenso) vissuto da sua madre Eleonora Giorgi e dall’intera famiglia. Il racconto dettagliato e intimo di un viaggio complicato, dal giorno in cui è stato diagnosticato all’attrice un tumore al pancreas fino ad oggi.

In studio anche il campione di scherma Tommaso Marini, reduce dal grande successo ottenuto a Ballando con le stelle. Intervistato da Silvia, il campione si racconterà tra vita e carriera, tra le difficoltà dell’infanzia, il rigore sportivo e il suo estro creativo. Spazio poi alla vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, che racconterà a cuore aperto un periodo delicato e i progetti portati avanti negli ultimi anni dopo l’uscita dal reality. L’influencer triestina nei giorni scorsi ha fatto allarmare i suoi fan postando sui social una foto scattata in ospedale con questo messaggio: "Scherzare fa bene, tuttavia voglio rispondere ad una domanda molto presente nei miei DM:

"Nikita ti vedo sempre in giro per gli ospedali, che succede? Come mai l’holter?". Sto facendo dei controlli, la storia è lunga. Prenderla sul ridere, mi fa bene". Non è da escludere, quindi, che Nikita oggi a Verissimo possa finalmente far chiarezza sul suo stato di salute, chiarendo il motivo dei controlli a cui si sta sottoponendo.

Ma ancora non è tutto, perché nella puntata di oggi la Toffanin porterà sul piccolo schermo anche la nuova fase di vita, lontana dalla tv, di Ana Laura Ribas. La showgirl di origine brasiliana, molto presente in tv tra gli anni Novanta e il primo decennio del Duemila, racconterà ciò che fa ora in un mondo lontano dallo spettacolo. Infine, spazio per la grande amicizia tra Thais Wiggers e Juliana Moreira, legatissime da molto tempo. E ovviamente, la presenza di Thais permetterà anche di affrontare un argomento particolarmente ostico, ovvero le sue parole molto forti contro l’ex compagno Teo Mammucari a seguito della sua nota fuga dal programma Belve (e delle inevitabili polemiche).

Quando e dove vederlo

La nuova puntata di Verissimo andrà in onda oggi, sabato 1° febbraio, alle ore 16.30 circa su Canale 5. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piatta forma Mediaset Infinity. Un appuntamento veramente imperdibile.

