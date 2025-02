Verissimo, anticipazioni: Sabrina Salerno e la lotta contro il tumore, la verità di Ilaria dopo il Gf Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, domenica 9 febbraio: in studio anche la moglie di Schillaci, Anbeta Toromani e Mauro Coruzzi (Platinette).

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che ogni settimana accoglie grandi ospiti per raccontare storie di vita, emozioni e successi. Anche questa puntata si preannuncia ricca di momenti intensi, con interviste esclusive e testimonianze toccanti. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di oggi, domenica 9 febbraio 2025

Verissimo oggi 9 febbraio, anticipazioni e ospiti: Sabrina Salerno e la moglie di Totò Schillaci

Tra gli ospiti più attesi oggi a Verissimo c’è Sabrina Salerno, che si aprirà in un racconto personale su un periodo complicato della sua vita. La cantante e showgirl, icona degli anni ‘80, lo scorso settembre ha annunciato di essersi sottoposta a un intervento al seno dopo la scoperta di un nodulo maligno di media aggressività. Successivamente si è sottoposta alla radioterapia e oggi il suo percorso di guarigione sembra procedere nel migliore dei modi, tant’è vero che ha ripreso a cantare un mese dopo l’operazione ed è partita – con l’ok dei medici – per gli USA per esibirsi in alcuni concerti. Spazio poi a un momento di grande commozione con Barbara Lombardo, che ricorderà il marito Totò Schillaci, scomparso lo scorso settembre a soli 59 anni a causa di una grave malattia. Un tributo sentito al campione che ha fatto sognare l’Italia ai Mondiali di calcio del 1990, attraverso il ricordo della donna che gli è stata accanto fino all’ultimo.

Gli altri ospiti della puntata, da Platinette ad Anbeta Toromani

Non mancherà la grinta di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, che parlerà della sua esperienza sul trono del dating show di Maria De Filippi. Un ritorno inaspettato che ha già fatto discutere e che la stessa Cipollari racconterà con il suo consueto spirito ironico e diretto. Tra le storie più intense, quella di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che ripercorrerà il difficile periodo vissuto dopo l’attacco ischemico che lo ha colpito nel marzo del 2023. L’artista parlerà della sua lotta per la ripresa e della voglia di tornare alla sua vita e al suo lavoro. Infine, si parlerà di amore e di danza con la coppia formata da Anbeta Toromani e Alessandro Macario, legati da una passione condivisa per il ballo, e con Ilaria Galassi, ex ragazza di "Non è la Rai", che racconterà il motivo della sua decisione di lasciare la casa del "Grande Fratello" per riabbracciare i suoi affetti dopo cinque mesi di lontananza. Un appuntamento imperdibile con emozioni, storie di vita e grandi protagonisti della scena televisiva e dello spettacolo.

Dove e quando guardare la puntata (domenica 9 febbraio)

Condotto, come sempre, da Silvia Toffanin, Verissimo va in onda oggi in tv su Canale 5. Appuntamento nel pomeriggio a partire dalle ore 16:00, al termine dell’appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

