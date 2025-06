Andrea Delogu, l’ex Francesco Montanari si risposa (a sorpresa). Pioggia di critiche e accuse dal web Il precedente marito della conduttrice è convolato a nozze in Puglia, dopo un annuncio choc dell'ultimo minuto. E i social lo attaccano già per la mossa inaspettata.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Si sposa l’ex marito di Andrea Delogu, Francesco Montanari. E il web va in delirio (non in senso positivo) per la rapidità con cui l’attore si sarebbe lasciato alle spalle il rapporto con la conduttrice. Le nozze, avvenute sabato 14 giugno nella splendida Masseria Mozzone in Puglia, hanno suggellato quattro anni di relazione con la psicologa Federica Sorino. Ma in pochissimi si aspettavano questa decisione da Montanari. E forse anche per questo, sotto il post social di Vanity Fair (che ha seguito l’evento in esclusiva) una serie di hater hanno iniziato ad affossare l’attore. Prendendo quasi in toto le parti di Andrea Delogu. Che ogni caso ha altro a cui pensare, essendo impegnata al momento nella conduzione dei Tim Summer Hits. Ecco di seguito tutti i particolari.

Andrea Delogu, le nozze a sorpresa dell’ex marito Francesco Montanari

Lui attore notissimo, lei psicologo ignota. Francesco Montanari e Federica Sorino si sono sposati ieri, in Puglia, dopo un annuncio che recentemente aveva colto di sorpresa i fan di Montanari. La cerimonia, avvenuta nella bella masseria pugliese Mozzone, è stata seguita (con tanto di splendide foto) da Vanity Fair. Che ha poi pubblicato gli scatti e la notizia sul proprio profilo Instagram. Erano presenti in pochi, come si evince dalle foto, ma l’atmosfera era deliziosa, grazie anche alla magnifica cornice di ulivi intorno agli sposi.

A celebrare l’unione di Francesco e Federica è stato Paolo Stella, attore e amico della coppia. Mentre è stato lo stesso Montanari, parlando con Vanity Fair, a spiegare la scelta della Puglia come luogo per le nozze. "La nonna di Federica era di Torre a Mare", ha detto l’attore. "È mancata durante il Covid, lei le era molto legata. Quel posto ci sembrava giusto. semplice, elegante, nostro".

Le critiche social e il supporto per Andrea Delogu

Sotto il post del matrimonio, purtroppo, non sono arrivati solo commenti positivi e felicitazioni. Perché in molti, colti di sorpresa dalla nuova unione di Montanari, ne hanno approfittato per colpire ‘duro’. Ricordando all’attore il matrimonio con Delogu e la mossa che è parsa, ad alcuni, piuttosto affrettata. "Devo dire che non ha perso tempo a risposarmi…mah!!", ha commentato un’utente perplessa.

E ancora: "Ma quante volte si sposa sto qua?"; "Questo non si è ancora separato che già si è risposato"; "Manco il tempo di lasciarsi che già fanno un altro matrimonio". Insomma, se si scorrono i commenti su Instagram le accuse son parecchie. Chi invece tace, giustamente, è l’ex compagna Andrea Delogu. Che tra l’altro pare felicissima a livello sentimentale, e difficilmente, crediamo, si dispiacerà per il traguardo di Montanari. Anche perché dopotutto hanno condiviso un bel pezzetto di vita insieme. Il loro amore è durato (felicemente) dal 2016 al 2021. Tutto il resto conta davvero poco.

