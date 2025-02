Sabrina Salerno a Verissimo, l'incubo del tumore: "Ero terrorizzata". E scoppia il lacrime per la sorpresa del figlio La cantante racconta il suo anno più difficile, tra paura, coraggio, cure e speranze in un'intensa intervista a Silvia Toffanin

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo di domenica 9 febbraio 2025 c’è anche Sabrina Salerno, che in un’intensa intervista con Silvia Toffanin, racconta un anno sfidante e difficile in cui si è trovata a dover combattere un tumore. La cantante racconta che il suo 2024 era iniziato già male, con un infortunio piuttosto serio, rimediato lavorando in uno show di danza in Spagna, ma ciò che ha cambiato la sua vita è avvenuto mesi più tardi, a luglio quando, prima di partire per un viaggio negli Stati Uniti la cantante si è recata in ospedale per fare una mammografia.

Verissimo, Sabrina Salerno parla della malattia

"Ho fatto la mammografia, che per abitudine faccio tutti gli anni e, il giorno dopo, mi hanno richiamata chiedendomi di tornare in ospedale per alcuni accertamenti. Io già da quella telefonata avevo chiaramente capito che c’era qualcosa che non andava e che sarebbero arrivate brutte notizie. Sono tornata in ospedale, ho fatto un’ecografia, l’ago aspirato e si è visto subito che era un tumore di forma maligna".

Una notizia che, per quanto si possa essere forti non può che atterrire e infatti confessa Sabrina Salerno: "Ho avuto tanta paura, all’inizio non ne ho parlato, mi sono isolata, ho voluto solo poche persone accanto a me, anche perché attorno al cancro c’è uno stigma di cui in tanti non parlano. Io ero terrorizzata, nonostante venissi tranquillizzata dai dottori, ma ho avuto tanta paura. Ogni giorno dicevo "Adesso mi sveglierò da questo incubo" e, invece, era reale".

A questo punto, Silvia Toffanin mostra un messaggio di una delle migliori amiche della cantante con cui in quel periodo difficile si sono sostenute a vicenda. Salerno dice di essersi anche un po’ isolata, di aver voluto vicino a se solo le amiche, e di essersi sfogata soprattutto con il marito Enrico Monti, mentre ha cercato di non appesantire più del necessario il figlio con la sua battaglia contro la malattia. Ma è proprio del figlio il messaggio che commuove di più la cantante ospite di Verissimo. Il ragazzo, 20 anni, esprime alla madre tutta la sua ammirazione e le ricorda che per lei ci sarà sempre. Al termine del video, Sabrina Salerno è in lacrime.

"Molti pensano che quando i figli crescono se ne vanno per la loro strada, il rapporto si indebolisce, invece il nostro è sempre più forte. Ci diciamo tutto, mi accompagna nei miei viaggi, condividiamo tanto.- Però della mia malattia non abbiamo mai parlato. Ho sempre cercato di dargli l’esempio che nella vita bisogna trasformare in opportunità le difficili perciò ho cercato di non appesantirlo ulteriormente in questi mesi difficili. So che dentro ha vissuto anche lui uno tsunami. Forse mi ha sentito una volta piangere e ho chiuso la porta perché non volevo appesantirlo, ha solo 20 anni".

