Il Paradiso delle Signore continua a sorprendere i suoi fan con intrecci emozionanti e colpi di scena inaspettati. La settimana da lunedì 3 a venerdì 7 marzo 2025 si preannuncia ricca di tensioni e decisioni cruciali per i protagonisti della soap. Ecco nel dettaglio cosa succederà giorno per giorno.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, lunedì 3 marzo 2025

Dopo un’altra accesa discussione con Rosa, Marcello decide di non interferire più nei suoi rapporti con Tancredi. Nel frattempo, Enrico, dopo un’attenta analisi della cartella clinica della Contessa Adelaide, si mostra sempre più preoccupato per le sue condizioni. Umberto si attiva per rintracciare la Contessa, mentre Agata cerca il misterioso uomo che le ha regalato un libro. Intanto, Delia propone di occuparsi delle acconciature per il servizio fotografico della nuova collezione del Paradiso. Infine, Tancredi avanza un’inaspettata proposta a Rosa.

Martedì 4 marzo 2025

Umberto è costretto a dire la verità a Marta e Odile sulla salute di Adelaide, ma un evento inaspettato cambia tutto. Intanto, Delia mostra a Botteri la prima acconciatura pensata per la nuova collezione, lasciandolo impressionato. Alla Galleria Milano Moda, Tancredi racconta a Rosa la sua relazione con Matilde durante un’intervista e le lascia la libertà di decidere se pubblicare o meno la sua confessione più scioccante: è stato lui a ordinare l’incendio del mobilificio Frigerio.

Mercoledì 5 marzo 2025

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore oggi ci dicono che Mimmo confesserà ad Agata di essere lui l’autore del regalo misterioso, ma la ragazza non reagisce bene. Rosa, sempre più combattuta sulla pubblicazione dell’intervista, decide di approfondire la questione ponendo nuove domande a Tancredi. Nel frattempo, Umberto trova l’agenda di Adelaide e inizia a seguirne le tracce. Rosa, sconvolta dalla confessione di Tancredi, cerca conferma da Roberto, che le rivela che anche Vittorio era a conoscenza della sua colpevolezza.

Giovedì 6 marzo 2025

Umberto si prepara a partire per l’Inghilterra alla ricerca della Contessa, ma tiene segreta la destinazione. Marta, sospettosa, ascolta casualmente una conversazione tra suo padre ed Enrico, maturando nuovi dubbi. Mirella, impossibilitata ad accompagnare Michelino allo Zecchino d’Oro, chiede a Matteo di sostituirla, e lui accetta coinvolgendo anche Odile. Botteri pensa di far sfilare Delia come modella principale della nuova collezione, mentre Marta incalza Enrico per avere spiegazioni. Nel frattempo, Rosa prende la sua decisione finale sull’intervista.

Venerdì 7 marzo 2025

Mentre tutti seguono con emozione l’esibizione di Michelino allo Zecchino d’Oro, Rosa e Marcello si scontrano duramente dopo la scelta della ragazza di non pubblicare l’intervista a Tancredi. Roberto convince Mimmo ad accompagnare Agata a una mostra, ma il ragazzo si sente sempre più a disagio. Giulia, intanto, si mostra gelosa nel vedere Botteri in compagnia di Delia. Infine, Enrico potrebbe aver trovato la chiave per curare Adelaide.

