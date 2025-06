L’estate dei segreti perduti, il teen drama tratto dal libro ha un finale shock che ha conquistato tutti - Le differenze A pochi giorni dalla sua uscita in streaming, questa serie tv è già la più vista e amata di inizio estate: ecco cosa aspettarsi rispetto al libro da cui è tratta.

La nuova serie tv L’estate dei segreti perduti ha un finale clamoroso ed è tra le più viste e seguite degli ultimi giorni. Disponibile su Amazon Prime Video, Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, questo teen drama dalle tinte thriller è tratto dal romanzo We Were Liars di E. Lockart. Si tratta di un Young Adult horror psicologico del 2014 che racconta le vicende dei Sinclair, una famiglia apparentemente perfetta che trascorre ogni estate sulla propria isola privata. Ma come spesso accade, l’apparenza inganna e prima o dopo le conseguenze dei propri errori tendono ad emergere. Nonostante la trama della serie sia tratta dal romanzo, i due progetti presentano alcune sostanziali differenze: ecco quali e cosa aspettarsi di vedere in streaming.

L’estate dei segreti perduti, differenze tra libro e serie tv… e il finale?

La prima differenza che balza all’occhio tra il romanzo di E. Lockart e la serie tv L’estate dei segreti perduti riguarda il salto temporale iniziale. La protagonista Cadence, nell’estate 15, si ritrova in riva al mare con pochissimi vestiti addosso, senza alcun ricordo di quanto accaduto. Mentre nel libro scopriamo che successivamente va in viaggio in Europa con il padre per poi tornare a Beechwood Island nell’estate 17, nella serie il salto temporale è più breve. Cadence non fa alcun viaggio in Europa e tutto inizia a cambiare già nell’estate 16.

Allo stesso tempo, mentre il libro racconta la presenza di tre sorelle Sinclair, la serie tv menziona anche una quarta sorella che sarebbe morta da bambina. Nel progetto televisivo, infatti, le tre sorelle si lamentano del fatto che nessuna di loro sarà mai la preferita del padre, poiché lui continuerà a preferire sempre e solo la figlia scomparsa di nome Rosemary. In realtà, Rosemary appare anche nel libro prequel del romanzo in questione, e gli sceneggiatori della serie hanno scelto di introdurre il personaggio in anticipo per impostare già da ora la trama per la seconda stagione.

We Were Lairs, dal romanzo alla serie tv: cosa cambia

Nelle differenze tra romanzo e serie tv troviamo anche la sessualità di Jhonny. Mentre nel libro non vi è alcun riferimento a questo, nella serie Jhonny fa coming out e parla di una relazione con un compagno di tennis. Allo stesso tempo, la morte di Tipper, ovvero la matriarca della famiglia Sinclair, nel libro avviene a largo dell’isola di Beechwood, circa otto mesi prima dell’estate 15, mentre nella serie avviene durante l’estate 16 sull’isola, mentre Tipper si trova seduta attorno a un falò con le sue tre figlie. A questo possiamo aggiungere anche che, mentre nel libro il matrimonio di Bess e Brody è finito, nella serie i due sono infelicemente ancora sposati.

