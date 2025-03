Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier omaggia Eleonora Giorgi, Fialdini con Paola Barale Le anticipazioni e gli ospiti degli show trasmessi su Rai 1. In studio da Venier anche Vittorio Cecchi Gori e Serena Dandini. Fialdini ospita Willie Peyote.

La programmazione di Rai 1 prosegue senza sosta e anche oggi, domenica 9 marzo 2025, propone due imperdibili appuntamenti molto amati dal pubblico. Si parte alle 14:00 con Domenica In, dove Mara Venier accompagnerà i telespettatori tra interviste, notizie e momenti di leggerezza. A seguire, alle 17:00, sarà il turno di Da Noi a… Ruota Libera , il talk show condotto da Francesca Fialdini. Entrambi i programmi ospiteranno volti noti dello spettacolo e non solo, che condivideranno le loro storie in modo sincero e coinvolgente. Tra i personaggi che vedremo oggi: Vittorio Cecchi Gori, Serena Dandini, Fabio Canino, Carlotta Fruttero e tanti altri. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di questo pomeriggio.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 9 marzo 2025

Questa nuova puntata (la ventiseiesima) si aprirà con un omaggio a Mino Reitano, con la presenza della moglie Patrizia Vernola e delle loro figlie, Grazia e Giuseppina. Vittorio Cecchi Gori sarà protagonista di un’intervista in cui ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera di produttore cinematografico. Inoltre, ricorderà Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa, che ha recitato in numerosi film di successo da lui prodotti. Non mancherà la musica con Brunori Sas, che si esibirà al pianoforte con L’albero delle noci, e Clara, che interpreterà il brano Febbre (entrambi reduci da Sanremo 2025).

Tra gli ospiti anche Serena Dandini, che presenterà il suo nuovo romanzo C’era la luna. Infine, la giornalista Tiziana Panella sarà in studio insieme al marito, il professore Vittorio Emanuele Parsi, per raccontare il delicato momento vissuto a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito, esperienza che hanno deciso di condividere nel libro La vita due volte.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Se avete intenzione di cambiare canale dopo Domenica In, fermatevi! Subito dopo Mara Venier, ci sarà Francesca Fialdini con Da Noi a… Ruota Libera. In studio Paola Barale, showgirl e conduttrice televisiva. Willie Peyote, cantautore reduce dal successo a Sanremo 2025 con Grazie ma no grazie. E ancora, Fabio Canino, attore, scrittore e conduttore radiotelevisivo, e Carlotta Fruttero, scrittrice e autrice di Alice ancora non lo sa, storia di una donna vittima di manipolazione. Spazio anche Ameya Canovi, psicologa esperta in relazioni disfunzionali.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera andranno in onda su Rai 1: il primo alle 14:00 circa, il secondo alle ore 17:00. Potrete seguire entrambi i programmi anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, in diretta e on demand.

