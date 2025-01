C’è Posta per Te, De Filippi sfida ‘Ora o mai più’ con De Martino e un famoso tennista: cosa vedremo Secondo appuntamento con il people show più amato dagli italiani che anche questa sera vedrà degli ospiti d’eccezione: anticipazioni.

Dopo il grandissimo successo della prima puntata (che ha registrato il 31.3% di share) Maria De Filippi è pronta a tornare questa sera, sabato 18 gennaio, in prima serata su Canale 5 con C’è Posta per Te, il people show più amato dagli italiani. Anche in questo secondo appuntamento vivremo grandi emozioni attraverso le storie dei protagonisti raccontate con estrema sensibilità dalla padrona di casa. Tra sorprese, storie d’amore traballanti, intrighi familiari, richieste di perdono, incontri inaspettati e molto di più, non mancheranno momenti di commozione (e anche qualche risata). Vediamo allora qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

C’è Posta per Te, anticipazioni e ospiti di stasera (18 gennaio 2025)

Anche questa seconda puntata metterà al centro le storie dei suoi protagonisti e, con la sua consueta empatia, Maria De Filippi cercherà di arrivare ogni volta al lieto fine tanto sperato. Questo senza mai dimenticare il grande impegno degli amatissimi postini del programma: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, che come in ogni puntata consegneranno ‘la busta’ ai diretti interessati sulle loro iconiche biciclette.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E se nella prima puntata Maria De Filippi è riuscita a portare in studio l’attaccante della Juventus e della nazionale serba Dušan Vlahović e il grande chef stellato Antonino Cannavacciuolo, anche questa sera non mancheranno di certo due ospiti d’eccezione. Secondo le ultime indiscrezioni, nel salotto di Maria questa sera dovrebbe approdare un altro grande protagonista dello sport, ovvero Matteo Berrettini, il noto tennista soprannominato The Hammer, ovvero ‘Il martello’ per la potenza dei suoi colpi sul campo da tennis.

Ma potrebbe essere finita qui? Ovviamente no, e pare che per stasera Maria De Filippi abbia in serbo anche un altro super ospite, nonché attuale conduttore di punta di casa Rai: Stefano De Martino. Ebbene sì, nonostante De Martino lavori per la rete concorrente, quando Maria chiama Stefano risponde, e un saluto a colei che gli ha permesso di dare inizio alla sua meravigliosa carriera è d’obbligo. Come sempre, gli ospiti aiuteranno Maria a regalare un momento speciale e indimenticabile ai protagonisti della serata. Prepariamo dunque i fazzoletti per una serata con C’è posta per te in compagnia di tante storie che, come sempre, non potranno che rubarci il cuore.

Quando e dove vederlo

La seconda puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te andrà in onda questa sera, sabato 18 gennaio, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.35 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Un appuntamento veramente imperdibile.

