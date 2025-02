Annalisa, il (presunto) gran rifiuto a Sanremo 2025: l'indiscrezione Secondo l’indiscrezione di un giornalista la cantante avrebbe detto “no” a Carlo Conti dopo aver scoperto i nomi con cui avrebbe condiviso il palco dell’Ariston

AGGIORNAMENTO. In data 31 gennaio 2025, Annalisa è intervenuta via social per smentire le voci di un suo presunto no a Sanremo. La cantante ligure ha condiviso sul suo profilo Instagram il seguente messaggio, nel quale ha spazzato via le indiscrezioni esplose nelle ore precedenti: "Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare… Pare che non è vero. Abbracci".

Sarà Annalisa la grande assente a Sanremo 2025? La cantante savonese era stata avvicinata più volte alla 75esima edizione del Festival a cui, stando ai rumor, avrebbe dovuto prendere parte nelle inedite vesti di co-conduttrice (dopo il terzo posto dello scorso anno con "Sinceramente"). Come annunciato da Carlo Conti – che ha rivelato tutti i nomi che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio – invece, Annalisa non ci sarà. Il motivo? Secondo un’indiscrezione lanciata dal giornalista Carlo Faricciotti Annalisa avrebbe detto no per "evitare" alcuni colleghi. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Sanremo 2025, il retroscena sul (presunto) "no" di Annalisa

Carlo Conti ha fatto le cose in grande e, tra i Big in gara (aumentati da 24 a 30) ai ben 12 co-conduttori e co-conduttrici, ha fatto di Sanremo 2025 il Festival dell’abbondanza. Tra i numerosi nomi che lo affiancheranno sul palco del teatro Ariston, tuttavia, non figura quello di Annalisa. La cantante savonese è stata per lungo tempo tra le candidate più quotate per il ruolo di co-conduttrice di una delle serate ma, alla fine, l’ipotesi è sfumata: il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha annunciato Antonella Clerici e Gerry Scotti come co-conduttori della prima serata e ha messo a punto il roster del ‘suo’ Festival.

Stando a quanto ipotizzato da Carlo Faricciotti, tuttavia, dietro al "no" di Annalisa si celerebbe un retroscena molto particolare. Secondo un’indiscrezione lanciata dal giornalista sul nuovo numero di Novella 2000, infatti, Annalisa avrebbe rifiutato di partecipare alla kermesse come co-conduttrice dopo essere venuto a conoscenza degli altri nomi che avrebbero calcato il palco dell’Ariston: "Più succosa l’indiscrezione che riguarda una cantante considerata da molti come papabile co-conduttrice: Annalisa. Cosa dicono le persone informate sui fatti? Che dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: ‘Io con quelli non ci salgo’".

Annalisa al Festival: cosa farà (con Giorgia)

Annalisa avrebbe dunque rifiutato Sanremo, ma il condizionale è d’obbligo, dal momento che si tratta di una voce né confermata né smentita. Quel che è certo è che, nonostante non figuri tra le co-conduttrici del Festival, Annalisa prenderà comunque parte all’evento nella serata dedicata ai duetti e alle cover. La cantante ligure sarà infatti ospite del venerdì per esibirsi insieme alla super-favorita Giorgia sulle note di "Skyfall", brano tratto dalla colonna sonora dell’omonimo film di 007 che valse il Premio Oscar ad Adele.

