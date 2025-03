MasterChef 2025, chi è la vincitrice Anna Zhang: il ghiotto premio, il sogno della Stella, la legge del figlio unico Nella puntata del 27 febbraio, scopriamo chi è la vincitrice della 14esima edizione, Anna Zhang: il passato, presente e futuro della nuova MasterChef italiana

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

MasterChef 14 è giunto al capolinea ieri sera, giovedì 27 febbraio 2025, quando è andata in onda su Sky Uno e in streaming su NOW TV l’ultima puntata del programma culinario che ancora una volta ha visto come giudici gli Chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Al termine della serata abbiamo scoperto chi è la vincitrice della stagione che ha convinto i giudici con un menù di indubbio valore: si tratta di Anna Zhang che nella cucina di MasterChef 14 – a quanto pare – si è fatta valere più degli altri finalisti: Jack, content creator di 26 anni di Cesano Boscone (Milano), e Simone, imprenditore edile di 35 anni di La Morra (Cuneo). Ma scopriamo insieme chi è Anna e i piatti presentati nella finalissima del cooking show.

Chi è Anna Zhang, la vincitrice di MasterChef 14

Anna Zhang, 32enne nata a Milano, ha origini cinesi (il suo nome vero è Anna Yi Lan) e abita a Venezia. La nuova MasterChef italiana dice di aver imparato tutto ciò che sa sulla cucina orientale dalla madre e di aver studiato per avvicinarsi a quella europea e scoprirne i segreti, sottolineando inoltre di essersi "vista più volte con i coriandoli che cadono su di me nello studio", che poi è quanto successo la sera del 27 febbraio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È proprio la vincitrice a raccontarsi a MasterChef 14 prima di giungere nel programma e approdare alla finalissima: "Anna prima mi piaceva di più anche per un discorso di facilità di integrazione, adesso ho fatto inserire anche il nome cinese perché la mia cultura mi ha arricchita". Del suo passato sappiamo che i "suoi genitori sono emigrati dalla Cina per avere un’altra figlia, perché nel Paese di origine c’era la ‘legge del figlio unico’". Con la sua famiglia, quando lei era piccolissima, raggiunge il Veneto dove frequenta le superiori per poi tornare a vivere a Milano e "iniziare un percorso nella comunicazione della moda". Nel capoluogo lombardo intraprende la carriera di "sales manager in boutique di lusso". Poi cambia strada quando si rende conto che "il mondo della moda non parlava la mia stessa lingua dell’amore". È per questo motivo che nel 2020, durante il lockdown, inizia a leggere libri di scrittori cinesi, avvicinandosi ancor di più alle sue origini. In seguito, prendendo coraggio, decide di licenziarsi e cominciare a lavorare saltuariamente come modella. Peccato che il pensiero la porti sempre alla cucina: "Una grande tavolata costituita da persone provenienti da culture diverse che mangiano lo stesso cibo in armonia: io vorrei essere l’artefice di questo banchetto" dichiara. Il suo sogno? Proseguire gli studi sulla cucina e aprire un suo ristorante nel rispetto degli sprechi per ottenere in futuro la stella verde Michelin.

Il menù di Anna Zhang nella finale di MasterChef 14 e il ghiotto premio

Come ogni anno, i tre finalisti devono presentare ai tre giudici un menù completo di 4 portate: antipasto, primo, secondo e dolce. Anna ne porta uno chiamato "L’Eden di YilAnna" e lo descrive dicendo che "è inevitabilmente legato al mio progetto di vita: un’oasi in cui ritrovare il benessere attraverso il cibo. Piatto dopo piatto se ne scoprono le fondamenta, ovvero gli elementi che hanno plasmato l’Anna che c’è oggi. Ho trovato nella cucina il mio modo di comunicare ciò che realmente sono, perché per tutti sono sempre stata troppo cinese per essere italiana e troppo italiana per essere cinese. Oggi voglio esprimere l’unione e l’integrazione dei miei sapori, figli di un incontro necessario tra culture diverse e che insieme ambiscono a ricreare un equilibrio perfetto, una sorta di paradiso terrestre: L’Eden di YilAnna".

Il menù "L’Eden di YilAnna" comprende: l’antipasto "Albero della vita e il suo elisir", ovvero chips di riso verdi con capasanta marinata, mela verde e daikon, aioli alla menta, zenzero e finger lime, il tutto servito con un elisir di kombucha e agrumi; il primo "Il sorriso di mia madre", un raviolo ripieno di garusoli, fungo ostrica e guanciale, tobiko e dashi di zafferano; il secondo "Il potere del tempo", con pancia di maiale stufata e laccata con spezie orientali, insalata croccante di cetrioli, susine gialle, peperoncino e ricci di mare; e il dessert "Uguale babà no?", un babà al rum e osmanto con mousse di mozzarella e cocco e olio al tagetes.

Ricordiamo che il premio finale di Anna Zhang, la nuova MasterChef italiana, non consiste solo nella vincita di ben 100.000 euro in gettoni d’oro, ma anche in un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e nella pubblicazione del suo primo libro di ricette: "Pentole e zodiaco", in uscita il prossimo 11 marzo ed edito da Baldini+Castoldi.

Potrebbe interessarti anche