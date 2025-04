Matrimonio a Prima Vista 2025, tutte le coppie: novità e cosa vedremo In partenza questa sera la nuova emozionante edizione del dating show di RealTime nel quale perfetti sconosciuti convoleranno a nozze: anticipazioni.

Solo poche ore all’inizio di Matrimonio a Prima Vista 2025, il format in onda su RealTime che vede coppie di perfetti sconosciuti pronti a convolare a nozze senza essersi mai visti prima. I protagonisti saranno come sempre persone single pronte ad affidarsi pienamente alla scienza e alle decisioni prese per loro da esperti del settore. La nuova edizione si comporrà di 9 episodi della durata di 60 minuti durante i quali scopriremo cosa accadrà tra le coppie nel loro lungo viaggio. Troveranno l’anima gemella? Ecco qualche anticipazione in più su ciò che vedremo a partire da stasera.

Matrimonio a Prima Vista 2025: tutte le coppie

I sei protagonisti di questa inedita edizione saranno divisi in tre coppie create dagli esperti a seguito di un lungo lavoro di analisi, interviste, test attitudinali e psicologici. In particolare, le coppie saranno formate da:

Adele e Giorgio

Sara e Nicola

Francesca e Alessandro

La prima coppia sarà quella composta da Adele Carlucci e Giorgio Badaracco. Adele ha 25 anni, è di Cento (provincia di Ferrara) e lavora come operatrice socio-sanitaria. Nella vita Adele porta avanti tantissime passioni e si presenta come una ragazza molto socievole. Da ragazza forte e indipendente, è alla ricerca di un uomo che sappia quello che vuole dalla vita. Giorgio ha 28 anni, è di Focene (provincia di Roma) e lavora come supervisore di terra in aeroporto. La madre è russa, il padre è italiano ed è il più piccolo di tre figli. Il suo desiderio più grande è vivere una relazione che si basi su un’amicizia autentica e sulla complicità.

La seconda coppia è composta da Nicola Todde e Sara Di Lernia. Nicola è un 32enne di San Polo D’Enza (RE) e lavora come operaio. Nicola vive con le sue due gatte, ama praticare sport e ci tiene a mantenersi in forma. Sara ha 28 anni, è di Nova Milanese e lavora come cassiera. La ragazza ha un legame profondo con la famiglia: ha una sorella gemella e un fratello. Lei si definisce testarda e istintiva, e i gatti sono i suoi animali preferiti.

Passiamo poi alla terza coppia formata da Alessandro Adriani e Francesca Ricasoli. Alessandro è un 37enne di Ciampino (RM) che lavora nell’hotellerie ed è presidente di una società sportiva. Adora la musica, gli animali e il calcio. Francesca ha 30 anni, è di Roma e lavora come commessa. La ragazza ha sofferto di obesità e in un anno ha perso quasi 80 chili. Adora scrivere racconti, dipingere, guardare le stelle e ascoltare canzoni.

Matrimonio a Prima Vista, cosa vedremo: novità

Come nelle passate edizioni, le tre coppie si sposeranno senza essersi mai viste, incontrandosi per la prima volta proprio al fatidico momento del "Sì". A seguire dovranno vivere come marito e moglie, condividendo la propria vita per cinque settimane prima di decidere se rimanere sposati o divorziare.

Anche quest’anno torneranno gli esperti che abbiamo ormai imparato a conoscere, ovvero la psicoterapeuta esperta in Sessuologia Clinica Nada Loffredi; il sociologo Mario Abis e il life coach esperto di comunicazione Andrea Favaretto. Ma questa volta ci sarà anche una grande novità: la conduzione sarà affidata a Flavio Montrucchio, che accompagnerà le coppie nel loro percorso.

Quando e dove vederlo

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista inizierà questa sera, mercoledì 16 aprile 2025, e proseguirà ogni mercoledì alle ore 21.30 circa su Real Time. Ogni puntata sarà disponibile anche in anteprima streaming su discovery+.

