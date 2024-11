La Talpa, lunedì si chiude: le proteste dei concorrenti e le rivelazioni dell'autore su Diletta Leotta Le ultime tre puntate del reality show di Canale 5 saranno condensate in unica finalissima che svelerà la spia già la prossima settimana: il flop annunciato

La Talpa chiude i battenti in anticipo. Proprio come si vociferava negli ultimi giorni, gli scarsi risultati del l reality show condotto da Diletta Leotta – in piena crisi d’ascolti – hanno condannato il programma e portato Mediaset a optare per la chiusura anticipata. Lunedì 25 novembre 2024, infatti, andrà già in onda la finalissima che svelerà l’identità della "talpa"; le ultime tre puntate verranno condensate in unica serata che segnerà la fine dell’avventura di Diletta Leotta alla conduzione dello show. Scopriamo tutti i dettagli.

La Talpa chiude: la crisi d’ascolti e la decisione Mediaset

Tornato in tv a più di 15 anni di distanza dall’ultima edizione, La Talpa – Who is the mole non è mai veramente decollato e la ormai certificata crisi d’ascolti ha costretto Mediaset a correre ai ripari e chiudere in anticipo il reality show. "Numeri troppo bassi per trasmettere le ultime tre puntate su Canale 5. I vertici Mediaset avrebbero deciso di accorpare in una (o forse due) puntate gli episodi mancanti" si legge sul sito Dagospia. Dopo il timido esordio al 14% di share, infatti, il programma condotto da Diletta Leotta è sceso al 12,53% di share per poi crollare al 10,7% di share nella terza puntata, perdendo quasi un milione di spettatori. Il flop ha dunque portato i vertici del Biscione a optare per la chiusura anticipata: stando a quanto riportato da Adkronos, già nella prima serata di lunedì 25 novembre 2024 verrà svelata l’identità della "talpa". In un montaggio serrato, la finalissima potrebbe accorpare gli ultimi tre episodi (già registrati) dello show, dalle prove alle eliminazioni fino al gran finale.

Le proteste dei concorrenti e i problemi di Diletta Leotta

La notizia della chiusura anticipata de La Talpa, ovviamente, ha scosso anche i protagonisti del reality show di Canale 5. Marina La Rosa non ha nascosto la sua delusione, Veronica Peparini l’ha presa con filosofia mentre Gilles Rocca ha voluto dire la sua sui social "Per cambiare le cose bisogna avere coraggio, spesso ci si lamenta di quello che c’è in tv e non si dà la possibilità a programmi nuovi di farsi amare. Provate a guardare le novità con occhi diversi, senza criticare per partito preso una conduttrice che sta facendo un ottimo lavoro con eleganza e professionalità". La conduzione di Diletta Leotta – sommata a un cast poco convincente – non ha infatti mai convinto del tutto, come spiegato anche dall’autore del programma Marco Salviati, che ha difeso la giornalista: "Diletta non è stata una decisione autoriale, ma una decisione aziendale. Al suo primo impegno come conduttrice di reality in prima serata su Canale 5 le hanno dato forse il reality più complesso in assoluto. Paola Perego lo faceva benissimo, ma aveva molto mestiere e la diretta la gestiva come una cosa sua". Tra i motivi del flop, inoltre, ci sarebbe proprio l’assenza della diretta, a cui Mediaset ha rinunciato perdendo in termini di imprevedibilità puntando più sulla piattaforma web: "È un programma innovativo, c’è una conduttrice nuova, senza studio, senza pubblico, senza diretta. Abbiamo rischiato, su richiesta dell’azienda, proponendo un nuovo modello produttivo".

