Giambruno in Albania (con Meloni) dopo la polemica sul turismo italiano: perché Il first gentleman, che diceva al ministro tedesco di non venire in Italia, parte al seguito del Presidente del consiglio per alcuni giorni di vacanza (e lavoro) all'estero

Fonte: IPA

Andrea Giambruno ancora al centro delle cronache: il compagno di Giorgia Meloni è tornato al centro del dibattito per essere andato in Albania insieme al Presidente del Consiglio, in viaggio anche per questioni lavorative. Il giornalista poche settimane fa aveva attaccato il ministro tedesco Karl Lauterbach riguardo la crisi climatica che sta "distruggendo il turismo nell’Europa del Sud" invitandolo a non venire in Italia per turismo.

Andrea Giambruno contro il ministro tedesco sul turismo in Italia

Il conduttore di Diario del giorno e compagno nella vita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Andrea Giamrbuno, nei giorni scorsi aveva attaccato duramente il Ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach, medico epidemiologo, riguardo alle sue esternazioni sul turismo in Italia. Il ministro aveva infatti espresso il proprio timore riguardo all’ondata di caldo africano che da fine luglio ha attanagliato l’Europa meridionale. "Ucciderà il turismo" aveva affermato Lauterbach mentre si trovava in una località di villeggiatura in Italia: "Sono a Bologna e oggi parto per la Toscana, l’ondata di caldo è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni vacanziere non avranno futuro". Il conduttore di Mediaset si era così espresso, in risposta: "Sono venti o trent’anni che i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo vivere. Se non ti sta bene, te ne stai a casa tua". Prosegue: "La Merkel sta qua, lui sta qua. Se non ti sta bene, stai a casa tua nella Foresta Nera". Infine riportiamo il pensiero di Andrea Giambruno sul cambiamento climatico: "Oggi (era il 18 luglio ndr) è il giorno del grande caldo torrido e qualcuno si chiede se sia una novità. Secondo noi non è una grande notizia" aveva affermato mostrando un articolo del 1967 in cui si leggeva che questi eventi climatici estivi non sono una notizia, il tutto con il suo stile comunicativo sempre un po’ sopra le righe.

Il viaggio in Albania di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Giorgia Meloni, in questi giorni, si è recata in Albania per vacanze e lavoro. Invitata dall’omologo albanese Edi Rama, che aveva dichiarato che "anche Giorgia Meloni farà un po’ di ferie in Albania", la Premier ha deciso di accettare per una visita lampo a Tirana: lasciando la masseria pugliese di Ceglie Messapica dove stava trascorrendo le ferie, con un traghetto si è infatti recata a Valona insieme al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra. Pur fautore e promotore del turismo italiano, quindi, il giornalista ha dovuto accettare di trascorrere qualche giorno in Albania, quest’anno presa da assalto dai turisti italiani.

Il caso Simona Branchetti e Andrea Giambruno

Andrea Giambruno, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe cercando di far ottenere a Simona Branchetti la conduzione di Mattino 5, attualmente condotto da Federica Panicucci. La presentatrice di Morning News che durante l’estate sta sostituendo la trasmissione della Panicucci, ha da poco dichiarato che il suo programma terminerà oltre la data di chiusura prevista inizialmente, fino al 22 settembre 2023. Secondo Dagospia tra Andrea Giambruno e Simona Branchetti ci sarebbe un grande feeling professionale, ragion per la quale il first gentlemen sembra stia spingendo supportando la promozione della collega.

