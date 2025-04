Andrea Delogu, arriva la ‘sentenza’ della Rai: che fine fa il suo programma (trascurato) La conduttrice, stando a recenti indiscrezioni diffuse online, dovrebbe essere confermata alla guida de 'La Porta Magica', show erede di Detto Fatto su Rai 2. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Conduttrice radiofonica e televisiva, oltre che attrice, Andrea Delogu è da anni uno dei volti di punta del panorama Rai. Ultimamente è stata impegnata alla guida de La Porta Magica, show pomeridiano su Rai 2 che ha faticato a ingranare, all’inizio. Salvo poi assestarsi su livelli di share buoni – anche grazie al ‘traino’ offerto da Ore 14 e Bella Ma’. E proprio queste ‘prestazioni’ garantite dalla Delogu, secondo recenti rumor, avrebbero convinto i vertici di Viale Mazzini a rinnovare il programma anche in vista della stagione 2025/2026. Nonostante lo show sia stato spesso (e volentieri) trascurato rispetto ad altri programmi di punta. Ecco che cosa sappiamo in merito, e tutti i dettagli della storia.

Andrea Delogu, l’indiscrezione sul rinnovo in Rai de La Porta Magica

In onda alle ore 17, nel pomeriggio di Rai 2, La Porta Magica di Andrea Delogu ha sofferto fin da subito per un orario storicamente ‘difficile’ e poco gettonato dal pubblico. Ma piano piano, nel corso delle settimane di messa in onda, lo show ha saputo riprendere terreno, anche grazie al traino fornito dal duo di programmi Ore 14 e Bella Ma’. Insomma, La Porta Magica ha finito per viaggiare su livelli (ottimi) di share, circa il 4% di media, con picchi anche oltre il 5%.

Ed per questo motivo, secondo un’indiscrezione riportata dal sito Davide Maggio, che Viale Mazzini avrebbe deciso di dare ancora fiducia alla Delogu. Pare infatti che il direttore del daytime Rai, Angelo Mellone, abbia espresso chiaramente la volontà di confermare La Porta Magica. Un programma di buon livello, non all’altezza del predecessore Detto Fatto, è vero. Ma in ogni caso abbastanza solido da meritarsi un rinnovo per la stagione 2025/2026.

Il (possibile) cambio di fascia oraria per Andrea Delogu

Non tutte le tessere sono però al loro posto. Se infatti Ore 14 dovesse traslocare in prima serata – come si vocifera negli ultimi giorni – l’orario della trasmissione di Andrea Delogu potrebbe anche subire mutamenti significativi. Magari verrebbe anticipato, garantendo alla speaker radiofonica e conduttrice margini maggiori per guadagnare una nuova fetta di pubblico.

Al momento, comunque, si tratta solo di fanta-televisione. La corsa alla definizione dei nuovi palinsesti Rai è appena iniziata. Ma ci vorranno ancora parecchie settimane, prima di riuscire ad avere un quadro più chiaro in merito. E come sempre l’unico modo per sapere quello che accade davvero, e tutti i retroscena legati al mondo dello spettacolo, è restare aggiornati il più possibile, giorno dopo giorno. Finché la Rai e le altre reti generaliste non presenteranno ufficialmente al pubblico i palinsesti della stagione autunnale.

