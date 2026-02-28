Andrea Bocelli, chi è la moglie Veronica. Dal corteggiamento “lampo” alla sfortuna (poi smentita) con le donne Il tenore italiano è stato sposato due volte. Dalla prima compagna, Enrica Cenzatti, ha avuto Amos e Matteo. Poi l'amore a prima vista con l'attuale manager (molto più giovane).

Ha chiamato a raccolta mezzo mondo della musica, per i suoi 30 anni nel settore. Andrea Bocelli, divo e tenore che un po’ tutti ci invidiano, in questi giorni sta facendo parlare per la parata di stelle al suo triplice show toscano: da Ed Sheeran a Will Smith, passando per il gladiatore Russel Crowe e la star del canto Tiziano Ferro. Ma Bocelli è tanto aperto in pubblico, sul palco, quanto riservato se si parla della sua vita privata. Ha una moglie, Veronica Berti Bocelli, che ha sposato nel 2014. Ma prima stava con Enrica Cenzatti, conosciuta da Andrea quando suonava nei pianobar. E poi ci sono i figli: Matteo, che segue le orme del padre, e Amos, nati dal primo matrimonio. E Virginia nata dal secondo. Pensare che tempo fa, Bocelli diceva di non essere stato particolarmente fortunato, in tema di donne. Chissà se avrà cambiato idea. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Andrea Bocelli, dall’ex Enrica all’amore (difficile) per le donne

Da 30 anni, o anche qualcosa di più, Andrea Bocelli fa rima con italianità all’estero. Il tenore pop ha preso il testimone dal maestro Pavarotti, che lo aveva introdotto al mondo dorato della musica lirica. Come Luciano, anche Andrea ha aiutato a sdoganare il bel canto in versione popolare, tra sonorità moderne e una marea di collaborazioni. Ma il suo percorso privato, come spesso accade nel caso delle grandi star, è sempre rimasto po’ nascosto. Protetto.

Forse la timidezza, forse un pizzico di ritrosia, magari molto pudore. Fatto sta che sugli amori di Andrea Bocelli si sa poco, o meglio, il giusto. Da giovane incontra (con classico colpo di fulmine) la sua prima moglie, Enrica Cenzatti. Lei ha 17 anni, entra nel locale in cui Bocelli suona il piano, se ne innamora all’istante. Si sposano poi nel 1992, e tre anni dopo è arrivato il primo figlio: Amos. Matteo Bocelli, secondogenito, è nato invece nel 1997, oggi canta in un tour sold-out in più di un continente, e segue rapidamente la strada del padre. Quanto all’amore tra Andrea ed Enrica, a un certo punto è finito.

Secondo alcune indiscrezioni, l’idillio sarebbe andato in pezzi per via dei troppi impegni lavorativi di Bocelli. Anche se circolavano voci (mai confermate) su possibili tradimenti da parte del tenore, e forse anche tutta questa attenzione mediatica non ha giovato alla coppia. È arrivato il divorzio milionario, le strade di Andrea e delle prima moglie si sono separate. Ma già pochi anni dopo il musicista aveva ritrovato il sorriso incontrando la giovanissima Veronica. Era il 2002, il corteggiamento è stato "lampo", come ha raccontato lei stessa: "Mi ha corteggiata due minuti e mezzo. Ci siamo conosciuti e poco dopo siamo andati a vivere insieme. Io sono un’istintiva, mi piace prendere le decisioni con grande velocità. Non è detto che siano giuste, è un mio limite. In questo caso, fortunatamente, lo è stata".

Decisone così giusta, che poi dal nuovo amore è nata la terzogenita, Virginia Bocelli. Anche lei lanciata sulla via della musica. E Andrea Bocelli e Veronica si sono sposati ufficialmente nel 2014, mentre nel 2011 avevano creato, insieme, la Fondazione benefica Andrea Bocelli, la cui missione è: "Empowering people and communities".

Chi è Veronica Bocelli

Veronica Berti Bocelli, seconda moglie di Andrea Bocelli, ha conosciuto suo marito a soli 20 anni. "Qualcuno doveva avergli detto che ero una bella ragazza", raccontava lei a Vanity Fair, con un pizzico di malizia, "così è venuto a presentarsi. Io gli ho detto ‘Maestro, per me è un onore conoscerla’, e lui ‘Perché mi dai del lei, avremo di sicuro la stessa età’". Ma in realtà c’era una differenza di 25 anni. Sormontabile, a quanto pare, perché da allora Andrea e Veronica hanno fatto coppia fissa.

Fissi anche sul lavoro, dove lei fa la manager di lui e si definisce "un animale da backstage…sono abituata a stare dall’altra parte della barricata, sono quella che si assicura che tutto sia sempre sotto controllo. Me l’ha insegnato mio padre che sosteneva: ‘stai sempre dal lato di quelli che risolvono i problemi e non di quelli che li creano’". Anche se Veronica Bocelli ha ammesso che non è tutto rose e fiori: "Dopo tanti anni lavorare insieme, quando si è marito e moglie, non è facile, ma credo che la differenza di età alla fine sia venuta a nostro favore. Abbiamo lo stesso carattere, siamo entrambi passionali e fumantini, e sono certa che a parità d’età avremmo fatto scintille. Oggi, invece, è lui il più tollerante e paziente. Io sono come una pentola a pressione".

Pensare, dicevamo, che Andrea Bocelli sosteneva un tempo di non essere stato fortunato con le donne. Si era innamorato, molte volte, e altrettante volte non era stato ricambiato. Diceva che l’amore non è destinato a durare per sempre: "Se la porta della camera da letto si apre su qualcosa di bello e interessante, allora l’amore durerà. Se invece si apre su qualcosa che è noioso o poco interessante, non durerà". Per ora dura. Ed è bastato un solo, grandissimo colpo di fortuna.

