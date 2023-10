Verissimo, Emanuel Lo: “Con Giorgia ci siamo anche lasciati, le ho mentito per due anni” Il ballerino, insegnante nella scuola di Amici 23 si racconta nel salotto di Silvia Toffanin

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

"Abbiamo fatto tutto quello che può fare una coppia. Ci siamo innamorati, ci siamo odiati, abbiamo vissuto insieme, ci siamo lasciati, ci siamo ripresi, abbiamo fatto un figlio. Sono stati 20 anni di grande storia."

Emanuel Lo, ospite della puntata di domenica 8 ottobre di Verissimo, rivela tanti particolari inediti della sua vita, del suo percorso pieno di sacrifici per trovare la sua strada nel mondo dello spettacolo, e l’incredibile storia di un incontro che ha atteso anni prima di concretizzarsi, quello con la compagna e madre del suo unico figlio Samuel, Giorgia.

Il coach di Amici parla ovviamente anche della sua esperienza alla corte di Maria De Filippi dove dice di trovarsi più che bene, come a casa ormai. Ma sono i passaggi relativi alla sua vita privata che rendono interessante l’intervista.

Tanti sacrifici per raggiungere il successo

Emanuel Lo infatti racconta molte cose della sua storia poco conosciuta. Nato a Cave da una famiglia che faceva fatica a sbarcare il lunario, è cresciuto avendo davanti l’esempio degli immensi sacrifici fatti dai genitori per portare avanti la famiglia. Del padre dice che per anni non l’ha mai visto dormire, perché aveva un lavoro di giorno e uno di notte e in più dopo la scuola era lui ad occuparsi di accompagnare Emanuel e la sorella alla scuola di danza che frequentavano a Roma. Grande lavoratrice era anche la madre che si arrangiava in mille occupazioni per non far mancare niente ai figli. Una vita faticosa, ma che è stata proprio la fiducia nel talento di Emanuel a riscattare. A 18 anni con i primi soldi guadagnati il ballerino infatti è riuscito a realizzare quello che riteneva fosse un sogno impossibile fino ad allora: acquistare la prima casa per la sua proprietà.

Un obiettivo centrato grazie ai sacrifici di tutti. Nonostante la difficoltà infatti, i genitori avevano notato l’interesse del figlio per la danza e lo hanno incoraggiato a prendere lezioni. Già a sette anni Emanuel studiava danza classica. Il suo impegno, il lavoro duro e il talento innato hanno fatto il resto.

Emanuel Lo: i 20 anni di amore con Giorgia

Il mondo dello spettacolo era nel destino di Emanuel che in quell’ambiente ha trovato anche l’amore della sua vita che ormai va avanti da 20 anni. L’insegnante di Amici ha anche raccontato molto della sua storia d’amore con Giorgia, rivelando di aver passato un periodo di crisi talmente grave da spingerli, a un certo punto, a lasciarsi.

Ma il loro amore non era destinato a finire. Sono tornati insieme, hanno anche avuto un figlio, Samuel, che oggi ha 13 anni e ora sembrano più innamorati che mai.

D’altronde questo amore, per come lo racconta lui, era proprio scritto nel destino. Il ballerino dice di essersi innamorato della compagna, vedendola nella sua prima partecipazione a Sanremo, molti anni prima il primo incontro, avvenuto dietro le quinte del Festivlbar. Lui però, in quell’occasione si è limitato ad ammirarla, senza presentarsi.

Dopo due anni, finalmente si ritrovano per lavoro a dover comunicare. E al primo incontro in una sala prove sono già scintille, il resto è storia. La ritrosia di lei ad accettare il corteggiamento di un uomo più giovane l’avevano già raccontata entrambi, ma Emanuel svela a Silvia Toffanin anche che, per i primi due anni in cui sono stati insieme ha lasciato credere a Giorgia che avesse almeno un anno in più e fosse del’78 invece che del ’79, tanto aveva paura che, nonostante alla fine si fosse convinta, potesse di nuovo avere dubbi.

Potrebbe interessarti anche