Amici, Luca Jurman senza peli sulla lingua: dure critiche al programma e ad alcuni allievi. Cos'ha detto L'ex coach di Amici si è scagliato nuovamente contro il programma di Maria De Filippi criticando duramente alcuni allievi che utilizzano l'autotune per cantare.

Amici di Maria De Fillippi è uno dei programmi più seguiti in assoluto. Nel corso degli anni, ha visto tanti allievi ma anche tantissimi professori, sia di canto che di ballo, i quali hanno aiutato gli aspiranti cantanti e ballerini a realizzare il loro sogno. Un ex coach, che è stato tanto apprezzato dal pubblico, è senza dubbio, Luca Juraman, il quale però, da quando ha lasciato il programma, non ha fatto altro che criticarlo per diversi motivi. A tal proposito, poche ore fa, è tornato all’attacco e ha scagliato durissime critiche al format e ad alcuni aspiranti cantanti. Il motivo? L’uso eccessivo dell’autotune da parte degli allievi. Vediamo nel dettaglio cos’ha detto.

Amici, TrigNO e Luk3 al centro delle critiche di Luca Jurman: "Che tristezza"

Nelle ultime ore, nel corso di una diretta Twitch, Luca Jurman è tornato a parlare male di Amici e di alcuni cantanti che fanno parte di questa edizione. Anche questa volta, motivo delle critiche è l’uso eccessivo dell’autotune all’interno del programma. L’ex coach, infatti, sostiene che questa cosa sia completamente sbagliata perché non consente di apprezzare le reali qualità canore del cantante. Juraman ha espresso il suo dispiacere per la decisione di Anna Pettinelli di mandare via Ilan, considerato da lui un ragazzo talentuoso che non è stato aiutato e che avrebbe dovuto continuare il suo percorso:

Gli avete spiegato da quando è entrato caro Zerbi, cara Pettinelli, cara Cuccarini, cari professori, a questo ragazzo che le dinamiche che usa lui sono talmente sbagliate, che gli fanno tagliare tutte le note finali, tutte le parti finali, e le parole finali. E che il vibrato di modulazione continua andava, in un certo senso, modificato un po’, insegnandogli il vibrato di intensità, in modo da farne un mix e non usare sempre la stessa modalità.

Al centro delle critiche, invece, ci sono due allievi in particolare: TrigNO e Luk3. Su entrambi, Jurman non ha espresso apprezzamenti, anzi. Su TrigNO ha riferito: "Che tristezza! Non è proprio la canzone triste, mi mette tristezza! Non è meglio quel ragazzo che è uscito, Diego, mi dispiace proprio, ma poi è uscito!". Su Luk3, ha poi sparato a zero: "Ragazzi ma stiamo scherzando? Con l’autotune canterebbe veramente un bambino dell’asilo. E’ da Karaoke scarso. Sembra veramente una cosa imbarazzante." Parole di apprezzamento, invece, per Jacopo Sol, considerato un "buon cantante con delle buone potenzialità".

Luca Jurman, la richiesta ‘di aiuto’ ai telespettatori: "Salviamo la musica"

Luca Juraman ha poi fatto una richiesta particolare al pubblico, incitandoli a salvare la musica e il talento:

Aiutatemi a fare questa battaglia. Non è la mia. E’ per il talento, per i ragazzi che si ritroveranno in una situazione del genere. Salviamo la musica, salviamo il futuro di questi ragazzi. Combattiamo perché questa cosa qui non va bene.

