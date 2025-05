Amici, ex allievo arrestato per possesso di droga: il racconto doloroso, cosa è successo Un cantante dell’edizione 2021 ha rivelato attraverso i social di aver vissuto un periodo molto complicato dopo la fine del talent: ecco le sue parole.

Nelle ultime ore, un ex allievo dell’edizione 2020-2021 di Amici di Maria De Filippi ha raccontato attraverso una diretta TikTok il difficile momento vissuto alla fine del talent. Parliamo di Esa Abrate, il cantante seguito da Rudy Zerbi che ha terminato il suo percorso nella scuola durante il serale. I momenti successivi sono stati particolarmente bui per il ragazzo, che ha raccontato di essere stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e di aver evitato il carcere solo grazie alla fedina penale pulita: ecco le sue parole.

Amici, l’ex allievo Esa Abrate rivela: "Nel 2022 sono stato arrestato"

Attraverso una diretta social, l’ex allievo Esa Abrate ha voluto raccontare ai suoi fan il difficile periodo vissuto dopo Amici. "Nel dicembre 2022 sono stato arrestato per detenzione di due panetti da 355 grammi. È stato un periodo davvero difficile e complicato. Fortunatamente, la vicenda si è chiusa con il proscioglimento: ho evitato il carcere perché avevo la fedina penale pulita e, come pena, ho dovuto firmare per un mese e mezzo, durante il quale ho scontato i domiciliari", ha confessato il cantante.

Un momento buio dal quale il ragazzo è però riuscito ad uscire iniziando un vero e proprio percorso di rinascita. "Da lì è iniziato il cambiamento, la rinascita. Il percorso di lavoro su me stesso, secondo me, era già cominciato prima, ma quello è stato come un punto di svolta. Ho lavorato tanto su di me, sia interiormente che esteriormente, cercando davvero di fare pulizia. Ho scelto con attenzione le persone che mi avrebbero accompagnato in questo nuovo cammino, e ho ritrovato quella forza che prima mi mancava", ha rivelato ai tanti fan sui social.

Amici, il cantante Esa Abrate: "Sento di avere tante cose da dire"

Nel periodo più buio, anche la musica del cantante Esa Abrate ne ha inevitabilmente risentito, e ad oggi il ragazzo si è detto pronto a ripartire con tantissime cose da comunicare al suo pubblico. "Oggi posso dire di essere tornato al cento per cento. Tutto questo ha influenzato profondamente anche la mia musica. Prima non sapevo più cosa raccontare, avevo perso argomenti, fame, motivazione. Ora, invece, sento di avere tante cose da dire. E non solo a causa delle vicende che ho vissuto, ma perché sono andato a scavare dentro me stesso".

Poi la conclusione e i ringraziamenti a chi ha continuato a supportarlo. "Ho riscoperto le mie radici musicali: quelle del conservatorio, la musica classica, ma anche quelle etniche, l’Africa, le culture underground, l’urban e l’hip hop. Sono tutte influenze che ho cercato, esplorato e fatto mie. Oggi tutto questo fa parte della mia musica, e non vedo l’ora di farvela ascoltare. Chiudo ringraziandovi di cuore: se siete ancora qui ad ascoltarmi, ve ne sono davvero grato".

