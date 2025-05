Amici 24, il pasticcio di Elena D’Amario: lo spoiler su Jacopo Sol era reale (ma merita tanti applausi) Dopo l'uscita di Jacopo Sol da Amici 24, i sospetti sullo spoiler di Elena D'Amario sono stati confermati. Un pasticcio che, però, merita applausi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Dopo l’eliminazione di Jacopo Sol da Amici 24, nella settima puntata andata in onda ieri sera, sabato 3 maggio 2025 su Canale 5, possiamo dire che Elena D’Amario (seppur involontariamente) ha fatto un vero e proprio spoiler su chi sarebbe stato eliminato. Per chi non lo sapesse, ore prima dell’inizio della puntata, un video circolato sul web che ritraeva i ragazzi del talent al Foro Italico di Roma, con la ballerina professionista, avrebbe svelato l’uscita del cantante, per una frase pronunciata al suo orecchio da D’Amario (e di cui vi parliamo dopo). All’indomani della gara e del verdetto, possiamo dire che il ‘pasticcio‘ era reale. Una sorpresa rovinata per il pubblico ma, il gesto della ballerina, merita applausi e, di seguito, vi spieghiamo il motivo.

Amici 24, il clamoroso spoiler di Elena D’Amario (che merita applausi)

Ebbene sì, è proprio così: lo spoiler di Elena D’Amario, ore prima della puntata, sull’uscita di Jacopo Sol, era reale: il cantante, alla fine della settima puntata del Serale, trasmessa ieri, sabato 3 maggio, su Canale 5 in prima serata, ha perso al ballottaggio contro l ballerina di latino-americano, Alessia. Ciò, ha confermato le supposizioni emerse dopo un video diffuso prima della messa in onda e che aveva alimentato ipotesi che si sono poi rivelate fondate. Durante l’evento Tennis & Friends al Foro Italico di Roma, patrocinato dagli Internazionali BNL d’Italia e dalla Fondazione Policlinico Gemelli, la ballerina professionista Elena D’Amario ha sussurrato a Jacopo Sol: "La vita inizia ora". Parole che, inizialmente interpretate come un semplice incoraggiamento, si sono poi rivelate un’anticipazione dell’eliminazione del cantante.

E’ vero, questo gesto ha decisamente rovinato la sorpresa a milioni di persone che attendono con ansia l’esito di tutte le sfide per scoprire, poi, chi verrà eliminato ma, dobbiamo riconoscere che, nonostante lo spoiler, merita applausi perché anche lontano dalle telecamere, un giudice che rincuora un ragazzo dopo l’uscita dal talent, merita rispetto, apprezzamenti e riconoscimenti. In quanti lo avrebbero fatto? Probabilmente, non tutti.

Amici 24, Chiara e Jacopo Sol eliminati

Nella puntata di sabato 3 maggio si sono verificate due eliminazioni. La prima ha riguardato Chiara, il cui destino era rimasto in sospeso dalla settimana precedente a causa dell’indecisione di Cristiano Malgioglio. Maria De Filippi ha comunicato la sua eliminazione all’inizio della serata, offrendole però un posto come ballerina professionista nel programma a partire da settembre. Al termine delle tre manche tra le squadre, tre allievi sono finiti al ballottaggio: Francesco, Alessia e Jacopo Sol. Francesco è stato il primo a salvarsi grazie a una sentita esibizione sul brano Io vorrei… Non vorrei… Ma se vuoi di Lucio Battisti.

Come di consueto, l’eliminazione definitiva è stata comunicata in casetta, dove Jacopo Sol ha scoperto di essere il secondo eliminato della serata. Le sue parole rivolte a Maria De Filippi sono state: "Ti ringrazio perché sento che mi hai dato la possibilità di farmi conoscere e anche di conoscermi, grazie." Poi ha aggiunto: "Mi sono reso conto di qual è la mia attitudine, non ho mai messo catene, mi sono sempre buttato nelle situazioni. Sono felice perché anche fuori da qua so che non c’è alcun limite a quello che possiamo sognare, lo farò sicuramente con la mia musica dal primo giorno fuori. C’è ancora tanto da vedere."

