Amici 24, tensione alle stelle: accuse imbarazzanti di Zerby ad Anna Pettinelli e alla ‘passione per Trigno’ Il daytime del 24 febbraio 2025 di Amici 24 ha visto un acceso confronto tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli riguardo al percorso del cantante Trigno.

Durante la puntata odierna, Rudy Zerbi ha convocato in studio Anna Pettinelli e il suo allievo Trigno per discutere delle performance del giovane cantante. Il professore ha spiegato che, con i brani che sta interpretando attualmente, non riceverà mai un suo "sì" per accedere al Serale.

l dubbio di Zerbi su Anna Pettinelli e Trigno

La discussione si è accesa quando Zerbi ha insinuato che Pettinelli sia condizionata dall’aspetto estetico di Trigno e che questo le impedisca di giudicarlo oggettivamente: "Sei annebbiata dall’ormone che fa perdere la lucidità". La professoressa non ha accettato queste parole e ha ribattuto: "Quanto voli basso". Tuttavia, ha riconosciuto che le osservazioni di Zerbi sui brani scelti potrebbero essere utili e ha suggerito a Trigno di trovare nuove canzoni per convincere il professore.

Amici 24: lo sfogo di Trigno in Casetta

Dopo l’incontro in studio, Trigno è tornato in Casetta visibilmente provato. Raccontando l’accaduto ai compagni, si è sfogato: "Se in cinque mesi di lavoro non c’è niente che gli piaccia, la vedo difficile. Vado a casa". La sua fidanzata Chiara ha cercato di incoraggiarlo: "Ci sono ancora delle possibilità, questa è un’opportunità in più". Il cantante, però, è apparso scoraggiato: "Ho zero pezzi adesso, ne ho nove buttati nel cesso. È dura, non volevo un’opportunità in più".

Amici verso il serale: quando

Nel corso del daytime è stata anche svelata la data dell’ultima registrazione del pomeridiano: giovedì 6 marzo verranno assegnate le ultime maglie oro. Attualmente i posti per il Serale sono ancora incerti e molti concorrenti rischiano di non farcela.

I nomi già confermati sono Antonia, Alessia, Nicolò, Chiara, Francesco, Jacopo Sol, Asia e Francesca. Tra coloro che ancora sperano di ottenere un posto figurano Trigno, Vybes, Deddè, Raffaella, Senza Cri, Luk3, Chiamamifaro, Dandy e Daniele. L’attesa ora è tutta per il Serale, che dovrebbe debuttare in prima serata sabato 22 marzo.

Le reazioni del pubblico

Dopo la messa in onda della puntata, il dibattito si è acceso anche sui social. In molti hanno criticato l’atteggiamento di Zerbi nei confronti di Trigno, accusandolo di essere prevenuto nei confronti della Pettinelli: "Zerbi è ridicolo, non manda Trigno al Serale solo per fare un dispetto a Pettinelli" e "Ma pensasse alla sua squadra, cosa vuole dai ragazzi di Anna Pettinelli?" sono solo alcuni dei commenti apparsi su X.

