Amici 24, va in scena la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo. Rabbia social contro Lettieri e Pettinelli Nel daytime di oggi, mercoledì 12 marzo, i ragazzi in Casetta hanno assistito alla presentazione di uno dei team del Serale. Ma online è scoppiata la polemica. Ecco i dettagli.

Nel daytime di oggi, ad Amici 24, sono proseguite le presentazioni dei ragazzi al Serale. Ieri era toccato agli allievi del Serale scelti dagli insegnanti Pettinelli e Lettieri, che però erano stati parecchio ‘pungenti’ con il loro commenti. Oggi invece è andata in scena la squadra di Cuccarini-Emanuel Lo, e i toni sono sembrati più distesi. Infatti i social hanno approvato subito il modo in cui Cuccarini e il collega hanno gestito le cose. Mentre sono piovuti commenti piuttosto piccati all’indirizzo del duo Lettieri-Pettinelli. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Amici 24, parla la squadra di Cuccarini-Emanuel Lo

Oggi è stata la volta del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I ragazzi di Amici 24, seduti in Casetta, hanno assistito alla presentazione in video dei compagni che andranno al Serale. A parlare per primo è stato Emanuel Lo, che ha chiesto subito agli allievi se fossero soddisfatti della squadra nel suo complesso. "Tantissimo", ha risposto di getto Senza Cri, "mi piace perché siamo tutti una cosa diversa, però funzioniamo nel nostro, non so come dire".

Poi è stata la volta di Lorella Cuccarini, che ha espresso il suo pensiero su Chiamamifaro: "A me devo dire piace, ma non mi piace sempre, nel senso che ci sono delle volte in cui mi piace molto e delle volte in cui mi piace meno. Quindi è un po’ questo secondo me che può diventare un punto debole…riuscire ad essere sempre costante nelle esibizioni che porterà sul palco". Su questo punto, poi, si espressa anche la compagna di Angelica (vero nome di Chiamamifaro), cioè Senza Cri: "Angelica credo di averla vista sempre sospesa, onirica, quindi sarebbe più intrigante scoprirla in qualcosa che la renda completamente attiva, la fa muovere tanto, perché è quello che ho visto farle di meno".

Sincera e pacata la risposta di Angelica: "Si io credo di averlo fatto magari non molto al pomeridiano, qualche esibizione è stata più rock delle altre, e mi piacerebbe poter esplorare questa parte anche al Serale, perché penso di riuscirci bene". A seguire si è parlato di Jacopo Sol, e di nuovo Senza Cri, oggi davvero in vena, ha spiegato: "Di Jacopo è difficile scovare i punti deboli, però forse sarebbe bello vederlo in una cosa completamente intima, cioè proprio quasi ‘nuda’".

E anche il ragazzo, chiamato in causa, ha saputo replicare con estrema professionalità: "Sì in realtà mi piacerebbe, ci sta, è uno spunto bello in realtà".

Le proteste social contro Lettieri e Pettinelli

Ma a scatenare i social, questo pomeriggio, è stato soprattutto il confronto tra l’atteggiamento dei vari professori di Amici. Perché oggi Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono apparsi accoglienti, molto ben disposti, e decisamente costruttivi nel rapportarsi con i ragazzi della loro squadra. Mentre ieri, Deborah Lettieri e Anna Pettinelli avevano pronunciato commenti molto più pungenti. E questo non è decisamente andato giù ai fan del programma.

Secondo un’utente, la differenza di livello nei commenti era evidente (e sbilanciata in senso sfavorevole verso Lettieri e Pettinelli). Mentre qualcun altro ha aggiunto: "Almeno Lorella non sta per**lando i ragazzi come hanno fatto quelle due vipere ieri". E c’è anche chi, in maniera quasi rassegnata, ha saputo interpretare il pensiero di molti spettatori: "Inizia la parte peggiore di Amici, dove i professori con i loro commenti e giudizi, mettono uno contro l’altro i ragazzi". Insomma, cominciano già le polemiche ancora prima dell’avvio ufficiale del Serale. Se queste sono le premesse, ci sarà parecchio da divertirsi.

