Durante il daytime odierno del talent si sono formate le squadre con una sola novità rispetto agli anni precedenti: le polemiche social non sono mancate.

Nel daytime di oggi, 11 marzo 2025, sono state svelate le squadre che prenderanno parte al Serale di Amici 24. L’unica novità per quanto riguarda i capitani, ovvero i prof., è stata la coppia formata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Il pubblico del talent ha espresso il suo malcontento perché a cambiare ogni anno è davvero poco.

Amici, unica novità: la coppia Lettieri-Pettinelli

Deborah Lettieri e Anna Pettinelli formeranno l’unica coppia nuova di quest’anno a capo di una squadra di allievi di canto e di ballo. Infatti gli altri due team saranno capitanati, come da tre anni a questa parte, da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il pubblico ha rumoreggiato sui social a causa della mancanza di novità e originalità nel talent che ogni anno è sempre uguale a se stesso. "Questa dinamica a tre squadra ha stufato", "Ma mischiarle no?", "Sempre le stesse cose", "Basta con Zerbi-Celentano", "Ogni tanto fate qualcosa di nuovo", "Ma non potevano abbinare Zerbi e Lettieri, o Pettinelli e Celentano, per fare una cosa diversa?" queste sono soltanto alcune delle critiche mosse alla scuola di Canale 5 apparse sui profili social della trasmissione. Le polemiche sono continuate e c’è chi ha scritto anche: "Pettinelli-Lettieri mio incubo peggiore, non so dire chi sia più insopportabile fra le due aiuto" e ancora: "le due prof più insensate e incoerenti insieme, ottimo!".

Deborah Lettieri stronca Chiara

Oggi poi si sono riunite le squadre con le due prof. Pettinelli e Lettieri che hanno raggruppato la loro squadra formata da Trigno, Nicolò, Francesca, Raffaella e Dandy. Durante questo momento non sono mancate alcune critiche come quella di Deborah a Chiara, allieva di Alessandra Celentano. La maestra ha dichiarato: "Secondo me il suo punto forte è il suo punto debole. Lei è una ragazza bellissima e dotatissima, ma la sua danza non è all’altezza delle sue doti. Deve ancora ricercare una parte emotiva interiore". La reazione della ragazza è ben presto arrivata, mentre guardava il filmato ha infatti dichiarato: "Nel mio mondo io non sono così tanto dotata. Non sono dotatissima. Dire che la mia danza non è all’altezza delle mie doti, boh. Non capisco cosa voglia dire". Chiara ha poi aggiunto una stoccata al veleno: "Deborah tutto il pomeridiano zitta si è fatta, adesso tutta insieme se ne esce".

Oggi inoltre si è saputo quando avrà luogo la prima registrazione del Serale, avverrà giovedì 20 marzo ma, per vederla, il pubblico del piccolo schermo dovrà pazientare fino a sabato 22 marzo 2025.

