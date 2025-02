Amici 24, svolte nel daytime: TrigNo la scampa e Vybes sbotta contro chi lo detesta. Cos'è successo Nella puntata di oggi, due allievi si sono salvati in seguito a sfide decisive. Mentre Alessia ha commosso la madre dopo l'approdo al Serale. Ecco tutti i dettagli.

Si avvicina il Serale e le tensioni aumentano. Oggi pomeriggio, lunedì 10 febbraio, ad Amici 24 hanno rischiato grosso due allievi, TrigNo e Antonio. Il primo è andato in sfida per restare all’interno della Scuola e anche il secondo se l’è vista brutta. Mentre Alessia, dopo la notizia dell’approdo al Serale, ha avuto una conversazione toccante con la madre al telefono. Spazio poi a Vybes, che durante la puntata di domenica aveva spiegato i versi delle barre scritte per la sua esibizione. Stavolta, il cantante si è sfogato contro gli haters che lo attaccano online. E ha ricevuto per questo tutto l’apprezzamento di Rudy Zerbi. Vediamo i dettagli qui sotto.

Amici 24, le sfide di TrigNo e Antonio

Il daytime di oggi, 10 febbraio, è ricominciato da dove si era interrotta la puntata di ieri. Una sfida cruciale per TrigNo, quindi, che si è ritrovato a un passo dall’uscita dalla scuola di Amici. Per fortuna il cantante ha superato l’ostacolo, prendendosi un applauso meritato dai compagni. Che hanno sostenuto l’allievo anche durante la sua esibizione con l’inedito "Maledetta Milano". A seguire, è stata la volta del ballerino Antonio, anche lui posto davanti a un bivio decisivo. L’allievo di Deborah se l’è vista con Lucia, riuscendo a scamparla dopo una sfida combattutissima. Per cui il sogno del Serale, sia per Antonio che per TrigNo, resta più vivo che mai.

Alessia ‘commovente’ e lo sfogo di Vybes

Al termine della puntata, gli allievi sono tornati in Casetta e c’è stato un momento di vera commozione. Alessia è stata celebrata dai compagni per il suo approdo al Serale, e a seguire ha ricevuto una chiamata inattesa dalla madre. Dall’altra parte del telefono, la mamma della ballerina non è riuscita a trattenere le lacrime. "In questo percorso ti ho spinto un po’ io", ha affermato con orgoglio la donna. E il traguardo raggiunto dall’allieva è ancora più dolce, vista la crisi iniziale che Alessia ha dovuto superare.

E a proposito di crisi, Vybes si è preso la scena per affrontare un tema che lo ha turbato parecchio. Nel corso della puntata di domenica, il cantante aveva spiegato i versi delle barre scritti per la sua esibizione. E oggi ha proseguito sfogandosi contro gli haters, che negli ultimi mesi lo hanno attaccato ingiustamente sui social. Ha ricevuto offese anche da gente adulta, persone che di sicuro – ha detto Vybes – non gradirebbero se ad essere insultati fossero i loro figli. Queste parole hanno scatenato una reazione potente da parte di Rudy Zerbi. "Mi volevo complimentare con te", ha affermato l’insegnante, "con tutto il cuore, per quello che hai detto dopo aver cantato, cioè che hai sofferto molto per quello che ti scrivono. Hai fatto un discorso da adulto". La risposta di Vybes è stata ancora più sincera: "Vedo che la gente si è incattivita e mi fa paura questo". Ma ha saputo dimostrare davvero un coraggio da leone.

