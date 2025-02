Amici 24, pagelle: Alessandra Celentano va a Sanremo (9), Ilary Blasi giudice rivelazione (8), Lettieri sbaglia il tiro (5) Puntata ricca di eventi e sorprese (e naturalmente polemiche) quella di domenica 9 febbraio del talent di Maria De Filippi: le nostre pagelle

Amici 24 entra nel vivo e con il serale ormai alle porte iniziano ad arrivare anche le sospirate maglie oro per i ragazzi della scuola. E’ quello che avviene per due di loro, Antonia e Alessia, nel corso della puntata di domenica 9 febbraio 2025. Le due ragazze, in teoria, si aggiungono quindi a Nicolò nella composizione della classe che si giocherà la vittoria finale sfidandosi ogni sabato sera a partire da marzo, su Canale 5. Ma in realtà, non è così. Oggi infatti scopriamo un piccolo pasticcio nel regolamento. Nicolò ha rinunciato alla sua maglia perché, da oggi, per ottenere il passaggio al serale serviranno i tre "sì" dei prof della propria categoria. Poiché la sua maglia gli era stata assegnata direttamente da Anna Pettinelli, il ragazzo ha deciso di rinunciare e provare a conquistare anche gli altri due prof di canto. E oggi, quella preziosa maglia, però non è riuscito più a conquistarla. Vedremo se ce la farà nelle prossime settimane.

Ma prima delle maglie oro, molte cose sono accadute. A iniziare da un esordio nello studio di Amici in qualità di giudice: Ilary Blasi ha infatti detto per la prima volta la sua sulle esibizioni della gara di canto. Per la gara di ballo invece, c’è stato, nella postazione di giudice, il ritorno di una storica insegnante: Veronica Peparini.

Alla fine delle gare, la prima in classifica di canto è Antonia (che, come detto, poi si guadagna i tre sì e la maglia oro), e per il ballo Chiara. Non sono mancate anche questa domenica, le scintille, per esempio tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri che si scornano sul concetto di "oggettività" nel giudicare se un alunno merita o meno la maglia del serale. Il caos scoppia però poco dopo, quando Emanuel Lo decide che Chiara non merita la maglia del serale. Per non parlare dello scontro Zerbi-Pettinelli su Nicolò che ha rinunciato alla maglia oro e oggi non riesce a riconquistarla a causa di Rudy che, nonostante tre esibizioni, non gli dà il suo "sì".

Scopriamo ora promossi e bocciati di oggi con le pagelle di domenica 9 febbraio 2025 di Amici.

Amci 25, pagelle domenica 9 febbraio

L’annuncio di Alessandra Celentano scatena i social, voto: 9. Ancora prima di iniziare il lungo pomeriggio di esibizioni, commenti, polemiche, scontri, Alessandra Celentano dà l’annuncio che scatena l’entusiasmo dei social da lì a fine puntata e oltre, ovvero la sua presenza al Dopo Festival durante Sanremo 2025. E precisa, per tranquillizzare Emanuel Lo, con cui spesso si accapiglia ""Io sono una fan della moglie (Giorgia, in gara a Sanremo 2025 ndr), sua no, ma della moglie da sempre". Poi spiega aggiungendo, senza false modestie: "D’altronde vengo anche da una famiglia di tradizione artistica, anche piuttosto riconosciuta e apprezzata". Ecco, lo spirito è già quello giusto per non fare sconti a nessuno.

Ilary Blasi è tornata, voto: 8. "Non ho capito niente di quello che hai detto, ma questo è un problema mio eh". Ilary Blasi commenta l’esibizione di Vybes, e tutte le altre, senza peli sulla lingua, ma anche argomentando con precisione tutte le sue opinioni, date comunque a modo suo, un modo colorito e divertente. Insomma, per la prima volta giudice nello studio di Amici, se la cava alla grande e se la simpatia della conduttrice era già nota, la precisione con cui centra per ogni ragazzo pregi e difetti dell’esibizione risulta un po’ più sorprendente.

Asia, stella con l’ansia, voto: 7. "Ma ha detto che c’ha l’ansia? Pensa se non ce l’aveva!" A sintetizzare quello che abbiamo pensato tutti, guardando l’esibizione di Asia, diciassettenne new entry della classe di danza, è Ilary Blasi. La ragazza infatti, prima di esibirsi racconta di provare ansia a ballare davanti al pubblico, e menomale! Perché invece si presenta già con una esibizione trascinante, tanto che al suo primo domenicale arriva subito seconda in classifica alle spalle di Chiara.

Antonia maglia oro annunciata, voto: 7,5. Ce l’aspettavamo, che la prima maglia oro di questa edizione di Amici sarebbe andata ad Antonia (vista la rinuncia di Nicolò), perché tra tutti gli alunni della scuola è quella che ha mantenuto quasi sempre la testa della classifica e incassato giudizi entusiasti sin dal suo ingresso (in corsa) nel talent di Maria De Filippi. Ma questo essere stata sempre efficace nn deve sminuire il traguardo, meritatissimo che taglia oggi questa ragazza, di cui sicuramente, come dice Ilary Blasi commentando la sua esibizione, probabilmente sentiremo parlare di lei anche più avanti.

Deborah Lettieri attacca sul personale, voto: 5. "cosa vuol dire corazza?" "diciamo che non sei conosciuta per la tua sensibilità" "ma tu che ne sai scusa?" Ha ragione Alessandra Celentano, a rispondere in questo modo all’attacco di Deborah Lettieri, che l’accusa di mancanza di sensibilità nel pieno su uno dei soliti scontri polemici, che questa volta stava vertendo sulla necessità dell’oggettività per valutare se un allievo vale il serale. Una battuta così aggressiva, sul personale è stata una bella, anzi brutta, caduta di stile. Capita.

Il cambio delle regole in corsa, voto: 4. Non abbiamo ben capito perché la regola per assegnazione della maglia oro, che prevede la necessità di conquistare i "sì" di tutti i prof di categoria, sia stata introdotta quando già una maglia era stata assegnata. A rimetterci è stato proprio l’onesto Nicolò, che comprensibilmente, non se l’é sentita di tenersi una maglia ricevuta convincendo solo la sua prof Anna Pettinelli. Oggi lo vediamo dannarsi per convincere l’unico che non lo ritiene all’altezza della maglia oro, Rudy Zerbi, ma non ci riesce. E certo, questo piccolo pasticcio poteva essere evitato con un po’ più di chiarezza di idee.

